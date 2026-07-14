Autos eléctricos vs híbridos: cuáles conservan mejor su valor con el paso del tiempo + Agregar ámbito en









Un estudio internacional revela fuertes diferencias en la depreciación a cinco años y abre interrogantes sobre el impacto en mercados en expansión como el argentino.

Los autos eléctricos avanzan a paso firme en el país ChatGPT IA

El avance de los vehículos electrificados en el mundo no solo modifica la oferta de autos nuevos, sino también el comportamiento del mercado de usados. En ese contexto, un reciente informe aporta datos clave sobre cómo se deprecian los distintos tipos de motorización, con resultados que marcan diferencias significativas entre eléctricos, híbridos y modelos a combustión.

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El análisis, basado en más de 950.000 vehículos usados de cinco años de antigüedad vendidos en Estados Unidos, muestra que los autos eléctricos pierden valor a un ritmo mayor que el resto, mientras que los híbridos evidencian una mejora sostenida en su desempeño.

Brecha marcada entre eléctricos e híbridos De acuerdo con el estudio, los vehículos eléctricos registran una depreciación promedio del 57,2% en cinco años, muy por encima del promedio general del mercado, que se ubica en el 41,8%. En contraste, los híbridos pierden un 35,4% de su valor, posicionándose como una de las tecnologías con mejor retención.

La diferencia se explica por varios factores. En el caso de los eléctricos, la rápida evolución tecnológica, la mejora constante en la autonomía y la baja de precios de los modelos nuevos impactan directamente sobre el valor de reventa. Los híbridos, en cambio, lograron una mayor aceptación en el mercado, al combinar eficiencia con menor dependencia de infraestructura de carga.

De acuerdo con el estudio, los vehículos eléctricos registran una depreciación promedio del 57,2% en cinco años, muy por encima del promedio general del mercado, que se ubica en el 41,8%. En contraste, los híbridos pierden un 35,4% de su valor, posicionándose como una de las tecnologías con mejor retención. puntoev.com.ar Estos datos también ayudan a interpretar el fenómeno en otros mercados. En Europa, por ejemplo, los autos de origen chino —muchos de ellos electrificados— muestran una retención de valor algo menor que las marcas tradicionales, aunque con una brecha relativamente acotada.

En la Argentina, donde la oferta de vehículos eléctricos e híbridos viene creciendo con fuerza, la discusión suma un condimento adicional: la posventa. La disponibilidad de repuestos, la red de servicios y la confianza en la permanencia de las marcas aparecen como factores clave que podrían influir en la depreciación futura. Con un mercado en plena transformación, la evolución del valor de reventa de los electrificados será uno de los puntos a seguir de cerca, tanto para consumidores como para fabricantes que buscan consolidarse en esta nueva etapa de la industria.