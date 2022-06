Y DESALOJO

Alí Joaquín Salgado

El origen de esta obra data del año 1986, cuyas páginas a través del tiempo fueron reflejando las diversas modificaciones normativas y jurisprudenciales que fueron ocurriendo, acompañadas siempre de la explicación y del análisis, pero la actualización de esta edición y su ampliación demandaron una dedicación particular habida cuenta que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial comenzó una nueva etapa.

El trabajo de puesta al día estuvo a cargo de Santiago J.E. Pano y de José María Salgado. En sus casi 800 páginas el lector encontrará los aspectos civiles de los contratos de locación y de comodato; la cesión y sublocación, el contrato de leasing; el proceso de desalojo; la desocupación inmediata; el desalojo en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y hasta un estudio comparativo de los códigos provinciales, entre otras cuestiones de relevancia.

Como puede advertirse, su permanencia en el mercado queda justificada no solamente por el pormenorizado tratamiento de temas que aún continúan siendo protagonistas de las relaciones en la sociedad, no exentos de controversias, como frente a la ocupación y desalojos de inmuebles.

LAS TEORÍAS DE LA PENA

Sebastián A. Donna

En el marco de la Colección Autores de Derecho Penal, la editorial publica esta obra con la tesis doctoral del autor, la cual tiene un enfoque jurídico-económico. La hipótesis a demostrar “consiste en entender a la pena como un sistema de motivación ‘ex ante’ a que se cometa el hecho punible”.

Bajo tales premisas la obra va desarrollando un análisis que puede despertar posiciones encontradas, pero nunca indiferentes, instalándose la temática como motivo de debate y, acaso, mayores aperturas académicas. Así, Donna, dedica los primeros capítulos al estado y sus fines y a la coacción, libertad, norma general e información. Luego aborda la Teoría de la Pena para continuar con los incentivos y las conductas de las personas.

A partir del Capítulo VI el autor inicia la exégesis desde la óptica económica y en ese derrotero analiza la norma y su fundamentación, el costo-beneficio de la pena, la pena como precio, la eficiencia de la pena, la asimetría de la información y los costos de transacción, para concluir con la pena como sistema de motivación e incentivo social de conductas.

ÁREA TRIBUTARIA

MANUAL DE IMPUESTO

A LAS GANANCIAS

Darío Rajmilovich

Una obra integral del Impuesto a las Ganancias de la cual surge un doble objetivo: el estudio del tributo para su cabal conocimiento y la consulta profesional. Es que el desarrollo tiene su impronta docente pero sin abdicar de la profundidad en un gravamen extenso y también controvertido, en ciertos aspectos. Participan como colaboradores Lucía Ardiles, Luciana Balverde, Sergio Carbone, Gustavo Carreño y Fabián Palermo. Este volumen se encuentra dotado de códigos QR con material adicional y también se puede encontrar en versión eBook.

Para su desarrollo, una vez determinados los distintos aspectos que componen a esta imposición a la renta, se lleva a cabo un análisis exegético, partiendo del articulado de la ley y su decreto reglamentario, de corresponder, se avanza sobre el comentario.

Bajo esta modalidad, el lector se ubicará en el tema a conocer o poner en claro y encontrará la explicación para la aplicación de la normativa vinculada. En esta sexta edición, a partir del texto ordenado en 2019, se incorporan las modificaciones introducidas por las diferentes legislaciones que fueron reformulando su contenido.

ESTUDIO DE LOS

PROCEDIMIENTOS

DE INSPECCIÓN Y DE

DETERMINACIÓN DE OFICIO

DE EMPRESAS

Martín R. Caranta

Más allá de los tributos y de sus reformas, si hay algo que los asesores tributarios no deben olvidar y tener siempre presente es la Ley de Procedimiento y dentro de ella las facultades de fiscalización que le competen al Fisco. Y en esta obra, Caranta se propone a poner en manos de los profesionales (de ciencias económicas como del derecho) y de los departamos tributarios de las empresas una herramienta sobre lo que hay que conocer en torno a las inspecciones y a la determinación de oficio de los impuestos. Claro está que el autor no se queda solamente en el análisis procedimental que por ciento es concreto y minucioso, sino que dedica un capítulo a “estudiar la función de la inspección, entendida ella como una función de policía”. Es a partir de allí que despliega su caudal analítico sobre las facultades de verificación y fiscalización, recorre una inspección de principio a fin, esclarece sobre la orden de intervención, aborda los requerimientos de la inspección, las situaciones donde puede presentarse la fiscalidad internacional, la determinación de oficio en particular, entre otros tantos temas que, en este sentido, se presentan en la relación fisco-contribuyente.