Nuevos valores para las multas a las ART y los empleadores autoasegurados por incumplimientos

Como ocurre periódicamente se conoció el valor de las multas aplicables por incumplimiento de obligaciones de las aseguradoras de riesgo del trabajo y otros

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 14/26, adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones.

Se estableció en $79.035,96 el valor de la sanción aplicable desde febrero 2026 que surge de utilizar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto 1.694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 21/26 (ANSES).

Actualizan índices para las remuneraciones computables para el cálculo de la jubilación La Subsecretaría de Seguridad Social emitió la Disposición 2/26 disponiendo el índice combinado previsto en el art. 2º de la Ley 26.417, sustituido por el art. 4º de la Ley 27.609, para la actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, para acceder a la jubilación, que cesen la relación laboral desde el 28 de febrero o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2026, de conformidad con la metodología establecida en la Resolución 3/21 de la entonces Secretaría de Seguridad Social.

