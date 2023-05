Cómo enseñarle a los niños a ahorrar desde pequeños

Para poder responder con certeza, lo primero que debemos hacer es no subestimar a los niños, ni siquiera pese a no tener la intención de hacerlo. Lo principal para ello es comprender que la administración del dinero no debe ser un tema tabú, ni tampoco una materia que deba estudiarse cuando las personas ya hayan madurado. Lo más adecuado es tomarlo como una inquietud más e ir respondiendo las preguntas a medida que aparecen y se complejizan. Alrededor de los cinco o seis años, con la caída de los primeros dientes y el uso del viejo sistema de “premios” que invoca al ratón Pérez (si preeren, se puede aplicar obviando la gura del roedor), los niños suelen empezar a recibir dinero. Es cierto que todavía no tienen el conocimiento de su gestión y administración, pero sí de su uso fundamental. Esto coincide con el ingreso a la escuela primaria y se convierte en el momento ideal.