Duville en la Bienal de Venecia: arte, financiamiento y diplomacia cultural en tensión.

La participación argentina en la Bienal de Venecia 2026, con obra de Matías Duville, confirma la continuidad de un sistema institucional consolidado, pero también expone un cambio de paradigma en su financiamiento y reabre el debate sobre el rol del Estado en la proyección cultural internacional.

A pocos días de la apertura de la Bienal de Venecia 2026 —uno de los espacios más influyentes del sistema artístico global desde su fundación en 1895—, la participación argentina vuelve a desplegarse en el Arsenale con Monitor Yin Yang, del artista Matías Duville . La obra, seleccionada mediante concurso público entre 69 propuestas y con curaduría de Josefina Barcia, propone un desplazamiento del dibujo hacia una experiencia espacial, inmersiva y procesual. Realizada con sal y carbón vegetal, ocupa el suelo del pabellón como un dibujo monumental transitable que se modifica con el paso de los visitantes. De este modo, el público deja de ser un observador externo para convertirse en parte activa de la obra, en una experiencia que se construye en tiempo real.

La edición 2026 se desarrolla en un contexto internacional que vuelve a poner en evidencia la dimensión política de la Bienal. El jurado internacional anunció que excluirá a Rusia e Israel de la competencia por los premios por tratarse de países cuyos líderes están actualmente acusados por la Corte Penal Internacional . En el caso de Rusia, Vladimir Putin enfrenta acusaciones por crímenes de guerra en Ucrania; en el caso de Israel, Benjamin Netanyahu enfrenta acusaciones por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza.

La medida no implica la exclusión de los países, que mantienen sus pabellones, sino una restricción en el acceso a los mecanismos de consagración. En paralelo, la Comisión Europea ha ejercido presión en relación con el financiamiento del evento frente a la presencia rusa. En este cruce entre decisiones curatoriales, marcos jurídicos internacionales y condicionamientos económicos, La Biennale di Venezia vuelve a evidenciar su funcionamiento como un dispositivo de diplomacia indirecta, donde el arte opera como medio de intervención simbólica en el escenario global.

Estos cruces no son nuevos. Durante el apartheid, Sudáfrica fue excluida de la Bienal de Venecia durante casi tres décadas (1964–1993) como parte de un boicot cultural internacional. En otro registro, en 1974 —36ª edición—, tras el golpe de Estado en Chile y el establecimiento de la dictadura de Augusto Pinochet, la Bienal se transformó en una plataforma de denuncia bajo el programa Libertà al Cile, desplazando momentáneamente la lógica de representación nacional en favor de una intervención política directa. En ambos casos, la institución operó no solo como espacio de exhibición artística, sino como un dispositivo activo de posicionamiento internacional.

En este marco, la participación argentina se inscribe también en un proceso histórico propio. Aunque el país contó con presencia desde las primeras décadas del siglo XX, su trayectoria estuvo marcada por discontinuidades. Recién a partir del retorno democrático, en 1984 , puede identificarse un nuevo punto de partida: el envío de Antonio Seguí puede leerse como un gesto de reinscripción internacional , orientado a restablecer la previsibilidad cultural tras años de aislamiento.

La investigación sobre los envíos argentinos desde 1984 hasta la actualidad —aún no sistematizada de manera integral en la bibliografía existente— permite observar que esta trayectoria no responde a una evolución homogénea, sino a un proceso de construcción institucional progresiva, atravesado por avances, retrocesos y tensiones persistentes.

El punto de inflexión se produce en 2011, con el envío de Adrián Villar Rojas y la instalación de la Argentina en el circuito del Arsenale. Ese momento inaugura un proceso de institucionalización que, en los años siguientes, derivará en la consolidación de un espacio estable de exhibición para el país —el actual pabellón argentino— y en la configuración del sistema vigente: concursos públicos, jurados especializados y curadurías definidas, generando estabilidad, previsibilidad y profesionalización, y que en esta edición se expresa en una articulación institucional entre Cancillería, la Secretaría de Cultura y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

En este sentido, el pabellón no constituye una propiedad, sino una infraestructura de uso sostenido: implica para la Argentina no solo acceso a un espacio estratégico, sino también la responsabilidad de producir, financiar y sostener su presencia en cada edición. Se trata, en definitiva, de una herramienta activa de proyección cultural.

La selección de Matías Duville para la edición 2026 confirma la continuidad de ese sistema institucionalizado, basado en procedimientos públicos y evaluaciones especializadas. En la Argentina actual, en un contexto de repliegue del Estado en áreas sensibles de la inversión pública, las políticas culturales no son la excepción. En el caso de la Bienal de Venecia, esta tendencia se expresa en un desplazamiento progresivo hacia esquemas de financiamiento mixto.

Mientras que en 2024 la participación argentina combinaba aportes estatales y privados, la edición 2026 introduce la modalidad de realizarse sin financiamiento público directo para la producción de la obra, manteniéndose el financiamiento estatal de la infraestructura del pabellón.

Este modelo permite sostener los envíos, pero al mismo tiempo redefine las condiciones de producción. En ese sentido, cabe plantear una pregunta central: ¿puede sostenerse un sistema de selección basado en concursos públicos y evaluación de calidad si los proyectos dependen, de hecho, de contar previamente con financiamiento asegurado? Sin un monto estatal de base, previsible y fijo por envío, existe el riesgo de que el jurado no evalúe únicamente propuestas artísticas, sino también su viabilidad económica.

En este marco, resulta razonable avanzar hacia un esquema que combine ambas dimensiones: un financiamiento estatal de base, que garantice condiciones mínimas de producción, complementado por aportes privados que permitan ampliar la escala y complejidad de los proyectos. Este modelo no solo permitiría mejorar la planificación de los equipos artísticos, sino también establecer un marco más claro y normado para la intervención del Estado, independientemente de las variaciones presupuestarias de cada proyecto.

En un contexto de transformación del rol del Estado, marcado por políticas de ajuste, sostener esta política no es únicamente una cuestión cultural, sino también una decisión de política exterior.

Licenciado en Ciencias Políticas y gestor cultural