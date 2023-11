Cómo estamos y hacia dónde vamos

Hoy es irrefutable la pesada herencia que recibió Alberto Fernández. Los vencimientos totales en moneda extranjera que debía enfrentar su Gobierno ascendían a u$s 154.000 millones, con el perjuicio de que u$s 44.700 millones eran con el FMI. Los u$s 154.000 millones eran 3.5 veces superior a las reservas internacionales brutas u$s 43.700 al asumir y, casi 10 veces superior al saldo comercial de 2019.