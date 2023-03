Día Mundial del Agua: hay que "acelerar el cambio"

El agua es un bien público y un derecho, sin embargo su acceso es muy desigual y su falta o escasez trae muchas dificultades para el desarrollo humano. Tomar agua que no es apta para consumo es especialmente peligroso para la salud de las infancias. Una de las consecuencias más directas son las parasitosis y enfermedades asociadas: cada año, 85.700 niños menores de 15 años mueren en todo el mundo, por diarrea relacionada con inadecuadas instalaciones de agua (UNICEF). En nuestra región, 161 millones de personas (2,5 de cada 10 personas) no tienen acceso y 431 millones de personas (7 de cada 10) no tienen instalaciones de saneamiento adecuado (CEPAL).