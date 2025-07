El problema no es la reestatización

El problema de YPF no empezó en el 2012. El origen data de mucho antes, incluso con responsables que hoy están en el gobierno.

El problema de YPF no era la reestactización.

Desde hace cerca de 20 días tenemos un problema muy grosero con nuestra empresa petrolera de bandera , pero a pesar que tratan de hacerle creer a todo el pueblo que el drama c omenzó con la reestatización que se realizó y aprobó mediante el Congreso Nacional de 2012, en realidad fue por uno de los dos locos de la motosierra que tenemos HOY en el gobierno y viene generando traumas a nuestra sociedad desde allá por 2001 que hizo su incursión como Viceministro de Economía de Domingo F. Cavallo cuando realizó –fiel a su estilo un festival de bonos y letras del estado nacional con bonistas privados y organismos multilaterales como el FMI y el CLUB DE PARIS- los famosos megacanje y blindaje (pasando de u$s166 millones a 235 millones la deuda en moneda extranjera del país) e incluso quita del 12% a jubilados/pensionados y 13% a empleados estatales, porque la recesión era tan fuerte con datos de deflación mensuales que no llegaban a recaudar lo necesario para que el estado Nacional haga frente a sus compromisos en moneda nacional ni tampoco tenía los dólares para los pagos a bonistas internacionales que se encargaron de empapelar en todo el mundo.

Durante el mes de noviembre de 2001 debía cumplimentarse la revisión trimestral del FMI por los préstamos que poseía el país en ese momento. ¿Qué terminó ocurriendo? Como siempre el FMI cuando no la aprueba no dijo nada y sólo se limitó a callarse la boca sin emitir dictamen de la revisión y por ende no mandar los u$s1.500 millones que correspondían post aprobación de la revisión, con ello quedó sin devolverse el crédito temporal al Club de París de u$s2.100 millones que se iban a devolver ni bien el organismo multilateral de crédito librara el pago.