El pronóstico del "gurú del blue": ¿qué pasará con el dólar y en qué invertir?

"No vemos ningún motivo para que el dólar siga a la suba, todo lo contrario", opinó Di Stéfano.

El analista Salvador Di Stéfano , conocido en la city como el "gurú del blue", firmó una columna de opinión en la que evaluó los últimos movimientos en el mercado financiero, tras los días de turbulencia del dólar.

La suba del dólar fue muy limitada, agosto es un mes que trae novedades positivas del exterior, bonos y acciones argentinas lideran la suba. Buen momento para invertir.

Argentina salió del cepo el viernes 11 de abril por la tarde, el primer día de cotización del dólar que se pudo comprar en el mercado fue el lunes 14 de abril, y dicho día cerró en $1.198, el día 5 de agosto el dólar cotizaba en $1.330, con lo cual la suba es del 11%.

En igual período los depósitos en dólares totales en dólares pasaron de U$S 31.919 millones, a U$S 35.400 millones, lo que nos da señal de fortaleza económica. No hubo corrida.

Entre los meses de abril a julio, la inflación fue del 7,6%, con lo cual la devaluación del peso fue mayor a la inflación, pero similar a tres meses y medio de tasa de interés al 3,0% mensual, que acumularía una tasa del 10,9%.

El día 14 de abril el bono AL35 valía U$S 66,50, y hoy vale U$S 65,45, pero hay que comentar que en el interín se cobro una renta en dólares de U$S 2,06, esto implica que gano más quien tuvo un bono en dólares, que quien tenia solo dólares en la mano.

El que compró acciones de YPF el 14 de abril las pagó $ 42.400, mientras que hoy valen $ 48.650 lo que nos dejaría una tasa del 14,7%, un aumento superior a la tasa de devaluación del 11%.

No deseo ser redundante en los ejemplos, pero quien compró dólares desde la salida del cepo a hoy, solo le ganó a la inflación, y tuvo un rendimiento similar al invertir en un plazo fijo. Los bonos en dólares subieron más que la devaluación, las acciones de YPF continuaron a la suba, y los depósitos en dólares subieron 10,9%.

El día 14 de abril las reservas sumaban U$S 24.221 millones, la circulación monetaria $ 21,7 billones y el total de encajes 12,3 billones.

Con datos al 1 de agosto las reservas suman U$S 41.034 millones, suben en U$S 16.813 millones, y no todo es dinero prestado.

La circulación monetaria al 1 de agosto es de $ 23,8 billones, aumento en 9,7%, esto es debido a la compra de dólares que hizo la tesorería en el mercado, con lo cual fue un aumento de circulante con respaldo, no fue emisión.

Los encajes pasaron a ubicarse el 1 de agosto en $ 17,6 billones, en total $ 5,3 billones más que en abril debido a los cambios en la política de encajes. Esto suma a la base monetaria, pero no es emisión monetaria, es dinero de los bancos que quedan en el Banco Central.

El mercado cambiario esta definido por dos bandas divergentes, cuando lleguemos al 14 de agosto la banda superior se ubicará en $ 1.456,8, y la banda inferior en $ 960. Si el dólar toca la banda superior, el gobierno vende dólares y contrae pesos, mientras que, si toca la banda inferior, el gobierno compra dólares y expande la cantidad de moneda. Como no hemos llegado a la banda superior y tampoco a la banda inferior, el Banco Central no ha intervenido y tampoco a emitido dinero.

Conclusión

. - La suba del dólar se debió al desarme de las Letras de Liquidez Fiscales, conocidas en el mercado como LEFI, pero su suba fue muy acotada, y resulta altamente probable que el dólar retrocede a los niveles previos a la volatilidad desatada por las LEFI. El vencimiento de este instrumento opero el 17 de julio pasado, y en dicha fecha el dólar mayorista valía $ 1.275.

. - No vemos ningún motivo para que el dólar siga a la suba, todo lo contrario, parecería que vamos a un escenario en donde el dólar podría cotizar por debajo del os niveles alcanzados en la previa del vencimiento de las LEFI, y no descartamos niveles similares a los que tuvo en la salida del cepo.

. - Creemos que, con el cambio de expectativas a nivel internacional, y la posibilidad cada vez más cierta de una baja de tasas en Estados Unidos, nuestros bonos y acciones tienen un recorrido alcista por delante.

. - En la medida que la baja de tasas en Estados Unidos se profundice, no descartamos que los fondos de inversión inviertan en materias primas, y esto se traduzca en una recuperación en precios de la soja, trigo y maíz.

. - El gobierno nos muestra todos los meses superávit fiscal, los ingresos de dólares por el programa vigente del FMI están fortaleciendo el activo del Banco Central. Todo esto refuerza las expectativas de un crecimiento del PBI en torno del 5,0% anual.

. - No hay por delante ningún escenario catástrofe, el dólar puede bajar, y de confirmarse una baja de tasas en el mundo, estamos en las puertas de una baja en el riesgo país, y acceder a los mercados voluntarios de deuda. En este escenario no descartemos un valor del dólar a niveles mucho más bajos que los actuales, por eso hay que invertir en bonos y acciones, el dólar billete dejo de ser objeto de deseo.