Vuelta de la Argentina el mercado de deuda: la city analiza cuántos dólares podría captar y especula con la tasa

Argentina anunció que saldrá a colocar deuda en moneda extranjera la próxima semana. De esta forma, la Secretaría de Finanzas licitará un bono en dólares con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones. El nuevo bono será emitido bajo legislación argentina, tendrá vencimiento en 2029 y un cupón semestral de intereses del 6,5%.

Federico Machado, de Economía Open , expresó en charla con Ámbito : "La noticia es muy positiva , porque el Gobierno no se lanzaría a hacer la colocación si no supiera que existe demanda genuina. Emitir Ley local es mas sencillo (no necesita aprobación del Congreso) pero más costoso, por lo cual que haya demanda para deuda ley local es doblemente positivo ".

Cabe resaltar que el 9 de enero de 2026, el Tesoro tendrá que afrontar vencimientos por u$s4.300 millones entre Globales y Bonares. De ese total, unos u$s2.800 millones son amortizaciones de capital y u$s1.500 millones pagos de intereses. El ministro de Economía, Luis Caputo , dijo que no pretende obtener la totalidad de lo necesario para pagar los vencimientos como resultado de la licitación sino que lo restante podría cubrirlo con un préstamo repo con bancos.

Al respecto, Machado analizó que, para lograr un roll-over del 100% del capital , el Gobierno necesita u$s2.700 millones. "Creo que una colocación entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones a una tasa del 8% sería un resultado muy positivo. Montos menores o tasa mayor a eso, sería un resultado de moderado a malo", analizó.

Por su parte, Eric Ritondale , economista jefe de PUENTE , dijo que espera que el Tesoro logre renovar los u$s1.200 millones que vencen de los Bonar Ley Local 2029 y 2030 -que incluyen unos u$s138 millones (11% del total) en manos del sector público- y captar fondos adicionales. "La emisión de un nuevo bono en dólares bajo ley local sugiere que el Gobierno prepara una estrategia mixta para atender los compromisos de enero, considerando las declaraciones de Caputo sobre la oferta de hasta u$s7.000 millones por parte de bancos internacionales ", amplió.

A su vez, según Research de Adcap Grupo Financiero, si bien existe mucha especulación en torno al tamaño de la nueva emisión, "el Gobierno optará por una emisión de tamaño considerable antes que una colocación excesivamente ajustada en términos de rendimiento, especialmente porque la alternativa del repo podría no resultar tan económica".

Para Rafael Di Giorno de Proficio las primeras impresiones son positivas porque "descomprime un poco la falta de acumulación de reservas y a que permite que las compras de divisas vayan a mejorar las reservas netas". El monto calculó que será entre u$s1.500 y u$s2.000 millones, porque "no necesita que sea tanto sino más bien convalidar tasas de un dígito". En cuanto a tasa cree que si saliera alrededor del 8% seria un buen logro, eso seria alrededor de u$s95.

El Gobierno sale a testear el mercado antes de colocar deuda internacional

Gustavo Gardey, co-founder de la consultora financiera BRI, también en charla con este medio opinó que para él esta será una gran prueba para que el Gobierno vea a qué nivel convalida el mercado la tasa : "La suscripción ya la debe de tener cerrada con bancos, no va a hacer un papelón. Sale con un cupón de 6,5%, que se cumpliría si la paridad sale al 100%. Hoy sería un riesgo país de 250 puntos y no va a suceder eso".

"Lo lógico que sería que se convalide al 10%, ahí estarías hablando de 550 puntos de riesgo país, más o menos", vaticinó y aportó otro dato que se suma a la discusión: ese mismo día que es la reunión de la Fed en la cual el mercado en un 86% descuenta la reducción de tasas al 3,75%. "Lo cierto es que es una gran prueba. El mercado está reaccionando de manera positiva a esta noticia, descontando en precios que esta colocación va a suceder", amplió.

A su vez, el country manager para la Argentina de la compañía de servicios financiero Inviu, Diego Martinez Bursaco también brindó su análisis a este medio: "Por ahí pueda cortar por debajo de 10% si hay mucha demanda. Después hay que ver cómo arbitra la curva. Hay apetito y puede también tener un atractivo adicional. Después el Gobierno va a decidir si ajusta la tasa, trata de captar la mayor cantidad de fondos posibles o un equilibrio de ambas".

Para el economista José Ignacio Bano, "da la sensación que lo que se buscaría es renovar el capital, pero los intereses" pagarlos quién también dijo que en un escenario donde el Gobierno consiga una buena tasa debería colocar el mayor capital posible teniendo en cuenta los vencimientos más allá de enero.

Coincidente con otras voces, aseguró que es probablemente que el Gobierno haya recurrido a un "underwriting", lo que implica que antes de la licitación ya se acuerda un monto a comprar. "En algún momento se había hablado que bancos le iban a prestar directamente al Tesoro. En ese marco, pueden sacar una emisión y que ya haya un monto comprometido", especuló.

Para analizar la tasa, Bano tomó como ejemplo el rendimiento de la deuda actual: los últimos BOPREALES que se emitieron que vencen en 2028, y rinden 9,5% de tasa, los AL29 y AL30 rinden entre 10,5%/11%. "No creo que salgan a pagar más de eso, no tendría sentido tomar una deuda más cara", por lo que consideró que 10,5% debería ser un techo.

Por último, el economista Juan José Vazquez, analizó la tasa de los papeles que tienen una duration similar, con lo cual explicó que la tasa debería ser salir en dos dígitos pero que desde el Gobierno querrán evitarlo. Y así lo ejemplificó: 9% de TIR sería un precio de corte de 92,36, mientras que 10% de TIR tendría corte en 89,43. Al respecto dijo que se espera una colocación moderada, posiblemente por el monto que vence en enero (unos u$s1.150 millones). Pero también confió en que el mercado se lo tomó a bien y eso ayude a comprimir más el riesgo país.