Reforma laboral: los tres equipos que trabajan en el proyecto buscan cerrar la iniciativa durante el fin de semana largo

Los técnicos del Gobierno y sus asesores externos le darán la puntada final a la iniciativa para que esté lista este martes. Trascendieron algunos borradores pero todavía no está la última versión.

Los técnicos que trabajan en la ley se toman el fin de semana largo para cerrar el proyecto.

Los tres equipos de técnicos del Ministerio de Capital Humano, de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Desregulación que trabajan en la redacción de la reforma laboral buscarán cerrar el texto definitivo durante este fin de semana largo.

La idea es que pueda estar a disposición del presidente Javier Milei el martes 9 de diciembre para que pueda ser enviado al Congreso en sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre.

Si bien en las ultimas horas trascendió un borrador de la iniciativa, ese no sería el texto final. Hay algunos detalles por resolver. Uno de ellos es si el blanqueo laboral que se presentará tendrá costo cero para el empleador o descuentos importantes. Pero la gran parte del trabajo está cerrada.

Como el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias de Congreso para encarar la discusión, las organizaciones empresarias empiezan también a moverse y buscan profundizar en el tema ya que hasta ahora no tuvieron nada en términos oficiales.

Según pudo saber Ámbito, en algunas entidades están llamando a abogados laboralistas para estos días, para tratar de entender algunas implicancias . Y lo que más temen en este contexto es la potencial conflictividad con el sindicalismo.

Las industrias pymes están atravesando un año lamentable, con cierre o despidos. Según datos de la Unión Industrial Argentina este año están en el nivel más alto de empresas que comienza a plantear suspensiones o cambios de horarios. No será de extrañar que se incremente el número de firmas que aprovechen enero y febrero para “paradas técnicas” y pasen a licenciar a todo su personal. Por eso, tienen temor: no es un momento para sumar un conflicto por una ley.

Recientemente, el abogado Julián de Diego, que trabaja en los equipos que redactan la reforma, señaló que la ley en sí misma “no genera empleo sino el crecimiento económico”.

Desde la mirada de las pymes más tradicionales existen dudas. Fabián Castillo, de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FECOBA), plantea que su entidad representa a 118.000 pymes, pero de diferentes sectores. Lo que a algunas les puede servir a otras no.

En Fecoba se puntualiza la necesidad de que la reforma incluya un capítulo sobre la formación profesional, con instrumentos del Estado que ayude a las pymes a mantener actualizada la mano de obra.

Por su lado, la Unión Nacional de Emprendedores, Pymes y Productores (UNEPP) asegura en un reciente documento que a igual nivel de actividad una reforma laboral permitiría generar más trabajo que si no la hubiera.

“El empresario pyme se encuentra atrapado en un laberinto: no cuenta con la estructura ni los recursos económicos para navegar la maraña burocrática actual, y los costos de cumplimiento son asfixiantes. Sin embargo, el riesgo de no cumplir —o incluso cumpliendo la ley a rajatabla— puede ser letal”, señala la entidad.

UNEPP sostiene que “las cargas sociales desmedidas, el sindicalismo obsoleto y una justicia laboral desconectada de la realidad parasitan la vitalidad del sistema, condenando a la gente a la precariedad e informalidad”.

“En definitiva, una reforma laboral de fondo que modifique realmente las reglas de juego y el rol de los actores intervinientes (justicia laboral y sindicalismo) generaría empleo genuino a igual nivel de actividad. Esto no implica menos derechos, sino más y mejores oportunidades para todos”, dicen desde la entidad.

Algunos de los puntos de la reforma que trascendieron