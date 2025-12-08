Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 8 de diciembre

El dólar blue subió $5 (0,4%) a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, lunes 8 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.435.
El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.411,91 para la compra y a $1.462,75 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 8 de diciembre
El dólar CCL cerró a $1.512,75 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 5,4%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 8 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.474,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.489,54, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.450,18, según Binance.
