Qué dijo el "gurú del blue" sobre el dólar, tasas e inflación: el pronóstico para 2026 y cuáles son las mejores opciones para invertir

Salvador Di Stefano dio sus previsiones para el año que viene. Expectativa tras el anuncio del regreso de la Argentina a los mercados de deuda.

Lo que viene para 2026, según el pronóstico del "gurú del blue". ¿Cómo estarán el dólar y las tasas? Depositphotos

El analista financiero Salvador Di Stefano dio su pronóstico sobre lo que viene para el dólar y las tasas, con la mira puesta en 2026. Al respecto, el "gurú del blue" anticipó este domingo que el año próximo podría marcar un punto de inflexión: tras un 2025 “empañado por la campaña electoral, el ataque especulativo y el ruido político”, se esperan una etapa con mayor calma macroeconómica, donde las decisiones serán menos reactivas y más estratégicas.

Además, hay expectativa tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, del regreso de la Argentina al mercado de deuda global.

Dólar: qué pasará en 2026 Di Stefano, en una entrevista en radio Rivadavia hoy, aseguró que no vislumbra “ningún riesgo cambiario en la Argentina en 2026”. En su visión, el dólar (una variable siempre caliente en la economía local) no tendría por qué registrar saltos abruptos, lo que le daría previsibilidad al ahorro, al consumo y a las inversiones.

A quienes hoy guardan sus ahorros en esa divisa, les recomendó pensar en invertirlos para lograr alguna rentabilidad.

dollar-7948837_1280 El pronóstico para el dólar en 2026, según el "gurú del blue". Pixabay Tasas e inflación: créditos más baratos y alivio para el bolsillo Según Di Stefano, la estabilidad también alcanzará al costo del crédito: las tasas de tarjeta, préstamos personales, prendarios y hasta las hipotecarias podrían bajar. Eso, a su vez, reanimaría el consumo y la economía real en general.

En su diagnóstico: “si no hay campaña electoral, la economía mantendrá los niveles de tasa (o los reducirá) en el resto de 2026”. La baja de tasas sería una clave para mejorar el acceso al crédito y dinamizar el consumo y la producción. dolar pesos inflacion Inflación y tasas, dos anclas fundamentales para el Gobierno. Previsiones del "gurú del blue" para 2026: inversión, bonos y un país buscando recuperación Di Stefano ve con optimismo una mezcla de reformas: una modernización laboral, posibles privatizaciones y cambios estructurales que podrían generar empleo y atraer inversiones productivas.

Recomienda especialmente los bonos nacionales —por ejemplo, el bono 2029— como una alternativa de inversión interesante: según él, ofrecen una renta atractiva, en dólares, con ventajas fiscales (exentos de Bienes Personales y Ganancias).

Además, anticipa que con estos cambios podría volver a reactivarse la economía real: inversión, consumo y crédito, en un contexto menos turbulento que el de 2025.

