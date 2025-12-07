La Libertad Avanza fija fecha para dictamen del Presupuesto 2026 pero faltan consensos para la reforma laboral

El Gobierno presentaría el proyecto de modernización laboral el martes en el Consejo de Mayo. El oficialismo se hace fuerte en Diputados.

Arranca este miércoles el período de sesiones extraordinarias en el Congreso convocado por el presidente Javier Milei hasta el 30 de diciembre, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 mientras La Libertad Avanza (LLA) aún no logra asegurar la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo . El próximo martes, en el marco del Consejo de Mayo , el Gobierno tiene previsto realizar la presentación formal del proyecto de "modernización laboral" que afecta desde el cálculo de salarios, indemnizaciones , vacaciones, monotributo e incluso el derecho a huelga y las cajas sindicales , dos temas centrales que rechaza la Confederación General del Trabajo (CGT) .

Tras el recambio legislativo de la semana pasada, y con LLA como nueva primera minoría en el recinto de Diputados con un bloque de 95 integrantes, se deberá volver a constituir la comisión de Presupuesto y Hacienda para emitir un nuevo dictamen sobre la ley que fija los gastos e ingresos del Gobierno.

De acuerdo a fuentes oficiales consultadas por Ámbito, el objetivo es emitir dictamen en la comisión el lunes 15 o martes 16 de diciembre para aprobarlo en el recinto de Diputados antes de Navidad . De allí pasará al Senado para reiniciar su trámite y convertirse en ley.

Si bien la convocatoria a extraordinarias permitiría convertir en ley el Presupuesto en el caso de que el oficialismo, con el auxilio de los gobernadores, alcance 129 votos en el recinto, los tiempos no alcanzan para impulsar el debate y darle tratamiento legislativo a la reforma laboral . El Poder Ejecutivo deberá entonces prorrogar la convocatoria a sesiones extraordinarias en el caso de que sostenga su voluntad política de avanzar con un proyecto que genera dudas no sólo entre los gremios, que no descartan medidas de fuerza, sino también entre los gobernadores que no conocen la letra chica de su contenido.

Más allá de la participación del mendocino Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo, los gobernadores no tuvieron voz ni voto en relación a la confección del proyecto de reforma laboral que seria presentado este martes. Un hermetismo que genera dudas sobre la viabilidad legislativa de la iniciativa para ser aprobadas en sesiones extraordinarias. Tanto que la semana pasada, la cúpula de la CGT mantuvo un encuentro con gobernadores de Provincias Unidas para preparar una respuesta ante el proyecto que la Casa Rosada llevará al recinto.

Del cónclave celebrado en la casa de Chubut en CABA participaron el anfitrión Ignacio Torres y sus pares Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), los triunviros cegetistas Cristian Jerónimo (vidrios), Jorge Sola (seguros) y Octavio Argüello (camioneros) y dirigentes como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri(Aysa), Pablo Gabriel Pagez (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP).

Ruido con la reforma laboral

Si bien no se presentó de manera oficial, el proyecto de "modernización laboral" apunta a modificar el régimen de vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad e indemnizaciones. Se terminaría con el pago de horas extra para poder utilizar un banco de horas con el fin de compensar una mayor jornada de trabajo con otra de menor extensión en acuerdo con el empleador. Además la indemnización tradicional podría ser reemplazada por sistemas de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, cuando así lo disponga la negociación colectiva, con aportes a cargo de los empleadores. Para su cálculo quedarían afuera los pagos extraordinarios, premios, gratificaciones extraordinarias y remuneraciones transitorias.

Los salarios "dinámicos", que se podrían acordar a tales de convenios por empresas, se podrán pactar en pesos u otra moneda extranjera, pero también a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad.

Para limitar la denominada industria del juicio, las indemnizaciones tendrían una tasa de interés del 3% anual, y prohíbe que se devenguen intereses sobre los intereses. En relación a los trabajadores bajo el régimen de monotributo, la contratación de servicios a través de facturas no harán presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y en especial, se limita el derecho a huelga al declarar servicios esenciales la radio y TV, fabricación de alimentos, las actividades industriales, vuelos comerciales, transporte terrestre, servicios bancarios, producción de bienes para exportar, entre otras actividades.

El Presupuesto 2026 avanza

A pesar de que la reforma laboral genera ruido político en distintos sectores, las negociaciones por el Presupuesto 2026 avanzaron de la mano del raid de casi 20 encuentros que Diego Santilli mantuvo con los mandatarios provinciales desde que asumió al frente del Ministerio del Interior. No solo con gobernadores aliados son también con peronistas como Raúl Jalil (Catamarca), quien facilitó que LLA se convierta en primera minoría en Diputados, el tucumano Osvaldo Galdo o el aliado del kirchnerismo, Gerardo Zamora (Santiago del Estero). "A nadie le conviene que no haya Presupuesto", fue la respuesta que obtuvo Ámbito de un gobernador de Provincias Unidas ante al consulta sobre la posibilidad de que los gobernadores acompañen el proyecto en las sesiones extraordinarias que se inician este miércoles

Es que Javier Milei lleva dos años de gestión gobernando con el Presupuesto 2023 prorrogado lo que le permite reasignar partidas de manera discrecional sin control del Congreso. Las reuniones bilaterales que realizó Santilli buscan blindar el apoyo de los distintos gobernadores para sancionar en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026, preservar el equilibrio fiscal y acelerar, en lo posible, el tratamiento de los proyectos vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.

Desde que asumió al frente del Ministerio del Interior, Santilli ya mantuvo encuentros, entre otros, con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros.