Estamos atravesando la recta final del año y ya quedan pocos días para descansar, enterate cuándo son.

Hay un feriado extra para disfrutar en diciembre. Imagen: Freepik

El año ya entra en la recta final, y con él las oportunidades para descansar se van agotando. Quedan pocos días feriados disponibles, pero el aviso reciente de que el próximo 9 de diciembre será una jornada de descanso, además del asueto ya previsto del 8 de diciembre, renueva las chances de un “mini finde largo” antes de las fiestas.

Para muchos, este anuncio llega como un alivio: en medio de las compras navideñas, los preparativos de fin de año o las reuniones familiares, un día libre extra significa poder respirar con un poco menos de apuro.

Feriados El Gobierno estableció un nuevo feriado para el 9 de diciembre y se armó un finde largo. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 9 de diciembre de 2025 El 9 de diciembre, los vecinos de la localidad de Triunvirato, del partido de Lincoln, disfrutarán de un día extra de descanso por la celebración del aniversario fundacional. Esta jornada no laboral, se suma al feriado ya previsto del lunes 8 de diciembre, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción de María, generando así un fin de semana extendido.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Para el año 2026 ya están confirmados algunos feriados inamovibles y trasladables, que son los siguientes:

Jueves 1° de enero – Año Nuevo.

– Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero – Carnaval

– Carnaval Martes 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

– Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

– Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril – Viernes Santo (Semana Santa)

– Viernes Santo (Semana Santa) Viernes 1° de mayo – Día del Trabajador

– Día del Trabajador Lunes 25 de mayo – Día de la Revolución de Mayo

– Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio – Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

– Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (Día de la Bandera) Martes 16 de junio – Día del Libertador General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable conforme a cómo cae en el calendario)

– Día del Libertador General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable conforme a cómo cae en el calendario) Jueves 9 de julio – Día de la Independencia

– Día de la Independencia Lunes 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

– Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Lunes 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable si coincide con fin de semana)

– Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable si coincide con fin de semana) Lunes 16 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional (normalmente 20 de noviembre: trasladable al lunes anterior)

– Día de la Soberanía Nacional (normalmente 20 de noviembre: trasladable al lunes anterior) Martes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

– Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre – Navidad.

