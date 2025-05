La Argentina como plataforma offshore: captura financiera del Estado y fragilidad sistémica

Inspirándonos en John Austin (1962), entendemos que ciertos actos de habla no describen la realidad, sino que la transforman . Cuando Caputo ordenó: “No seas irrespetuoso. Rectifícate inmediatamente”, no solo impuso silencio, sino que reconfiguró los términos del debate . El gesto buscó blindar una verdad incómoda , que quienes conducen la economía argentina no solo no invierten en el país, sino que se benefician de su desconfianza estructural.

El actual presidente del BCRA, Santiago Bausili, socio de Caputo, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública. Si bien la causa fue cerrada, la Cámara de Casación Penal ordenó reabrirla en noviembre de 2024, lo que vuelve a exponer la fragilidad institucional de un país cuya política monetaria está a cargo de un funcionario judicialmente comprometido.

Luis Caputo Amcham (2).jpg Luis Caputo, ministro de Economía.

Datos duros: una economía al borde

Mientras se predica austeridad para la población, los responsables de la política económica operan desde guaridas fiscales. La amoralidad de la política económica se desintegra en cifras concretas:

En marzo de 2025, la actividad económica se contrajo un (-1,8%) intermensual, frente al (-0,6%) previsto por departamentos de research de banca de inversión. Se desplomo 3 veces más de lo previsto.

La inflación de ese mes fue del 3,7%.

A pesar de un rebote en abril, el segundo trimestre muestra en “borradores” una proyección provisoria débil, con un crecimiento estimado de apenas 0,1% interanual.

El superávit fiscal acumulado al primer cuatrimestre es del 0,6% del PBI, basado en contabilidad creativa, da caída del gasto de 1,2% (con reducción del 46,6% en subsidios económicos).

Este cuadro macroeconómico, lejos de representar una recuperación estructural, muestra un equilibrio precario sostenido por la ilusión estadística y el sufrimiento social.

El experimento amoral: legalización de lo ilegal

El plan de “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” no es un blanqueo; es una amnistía financiera que tiene el potencial de habilitar la legalización de fondos de origen sombrío sin trazabilidad. Al promover esta política por decreto, el Ejecutivo desdibuja los límites entre el contribuyente que cumple y el evasor que se enriquece violando la ley. Se consolida así un modelo de “república bananera financiera”, sin controles efectivos, ni estándares internacionales de compliance.

Georgieva lo dijo sin eufemismos: “Los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares fuera del país”. Pero no se refería a pequeños ahorristas; lo offshore no trabaja con montos menores porque para un ahorrista pequeño o mediano los costos operativos superan los beneficios. Se refería Georgieva, entre otros argentinos, a la elite económico-financiera que hoy gobierna.

Una democracia bajo amenaza

El modelo político del gobierno se basa en una contradicción insostenible; exige confianza mientras practica la desconfianza. Ningún banco serio prestará a un país donde el propio ministro de Economía no deposita su patrimonio. Es una ley tacita de los bancos serios que ayudan a restructurar deudas y componer situaciones financieras comprometidas. La escena del poder performativo se convierte en escena de deslegitimación; la Argentina está gobernada por una clase dirigente desnacionalizada, que utiliza la violencia simbólica como método de blindaje.

Las elecciones intermedias recientes confirmaron esta crisis; con una participación de apenas el 53%, el oficialismo obtuvo el 30% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el kirchnerismo quedó como primera minoría legislativa. El 70% del electorado capitalino no plebiscitó al gobierno en su bastión más amigable, más bien lo descartó. Esto no es gobernabilidad, es desgaste acelerado.

“De la administración pública a la administración privada del Estado”

La economía argentina no está siendo conducida por un gobierno republicano, sino por un consorcio financiero que opera en la opacidad. El Estado se ha convertido en un dispositivo funcional a la maximización de beneficios velados, administrado por ex traders globales más preocupados por los spreads que por la equidad o la soberanía nacional.

Esta situación exige una reacción institucional urgente. No basta con discutir balances fiscales o metas de inflación, es necesario reconstruir una ética pública, reintroducir trazabilidad patrimonial obligatoria y excluir de la ocupación de cargos públicos a quienes tengan activos offshore. La democracia no puede sostenerse sobre la base de un sistema político infiltrado por operadores cuya única lealtad es el beneficio inmediato y personal.

Director de Fundación Esperanza. Profesor de Posgrado en UBA y universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de seis libros.