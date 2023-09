Más allá de Hollywood: ¿cuáles son las claves para triunfar en las ventas?

En el mundo de las ventas , existe un mito arraigado que sugiere que solo aquellos bendecidos con una personalidad extrovertida y carismática pueden triunfar y hacer crecer sus negocios . En este sentido, las ventas no son más que otro ejemplo de cómo la literatura y el cine moldean nuestra forma de ver el mundo, forjando la idea que tantas veces hemos escuchado de que “vendedor nace, no se hace”. Películas emblemáticas como El lobo de Wall Street y De amor y otras drogas favorecieron un estereotipo de vendedor de espíritu libre que seduce a los clientes con su encanto y carisma, logrando así que adquieran el producto o servicio que tienen para ofrecer.

Sin embargo, el éxito en las ventas es un asunto multidimensional, es decir, no se limita a un único rasgo de personalidad. Es verdad que en muchos casos tener buenas habilidades comunicativas puede contribuir a cerrar una venta, pero si no existe una base sólida que respalde ese discurso atractivo, ser carismático no bastará. The Daily Sales, la página de ventas más popular de Linkedin -supera el millón de seguidores-, hizo una encuesta con la pregunta: ¿vendedor se nace o hace? Solo el 16% de las personas cree que vendedor se nace, mientras que la mayoría considera que ambas dimensiones son necesarias.