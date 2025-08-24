Morosidad récord en créditos a las familias: el auge del financiamiento enciende alarmas en el sistema financiero Por Christian Buteler







El informe que elaboró el BCRA sobre bancos del mes de junio dejó al descubierto el impacto de las altas tasas en los créditos al consumo.

Los créditos a las familias alcanzaron cifras récord. RVV

En un contexto de desaceleración inflacionaria y un renovado apetito por el crédito, el sistema financiero argentino ha experimentado un crecimiento notable en la intermediación crediticia durante el último año. Sin embargo, este dinamismo, que ha impulsado al sector financiero como el de mayor expansión dentro del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), está acompañado por un aumento alarmante en la morosidad de los préstamos a las familias, que alcanzó en junio su nivel más alto en 15 años. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del boom crediticio y sus implicaciones para la economía doméstica y el sistema bancario.

Un Crecimiento Crediticio Impulsado por la Desaceleración Inflacionaria En junio de 2025, el crédito en pesos al sector privado creció un 4.2% en términos reales respecto al mes anterior, acumulando un incremento interanual del 78.1%, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al considerar tanto los préstamos en pesos como en dólares, las familias incrementaron su stock de deuda en un 2.4% real en el mes. Las líneas más dinámicas fueron los créditos hipotecarios, con un crecimiento del 3.8% real, y las tarjetas de crédito, con un avance del 2.5% real. Este vigor llevó al sector de intermediación financiera a registrar un crecimiento interanual del 28.7% en el EMAE, consolidándose como el motor más robusto de la actividad económica en un contexto de inflación en retroceso.

Actividad económica INDEC El crédito en pesos al sector privado creció un 4.2%. INDEC El aumento del crédito refleja, en parte, una mayor confianza en la estabilidad macroeconómica. La inflación, que según proyecciones se ubicará entre el 25% y el 30% anual en los próximos 12 meses, ha permitido que los préstamos en términos reales ganen atractivo. Los bancos, por su parte, han respondido con una oferta crediticia más agresiva, especialmente en hipotecas y consumo, aunque con tasas aún elevadas. Sin embargo, este panorama positivo se ve empañado por un dato preocupante: la morosidad de los créditos a las familias alcanzó el 5.2% en junio, el nivel más alto desde 2010.

La Morosidad: Una Amenaza Creciente El incremento de la morosidad no es homogéneo entre las distintas líneas de crédito. Los préstamos personales presentan la mayor tasa de incumplimiento, con un 6.5% de la cartera en mora, seguidos por las tarjetas de crédito con un 4.9%. Los créditos prendarios exhiben una morosidad del 3.9%, mientras que los hipotecarios, con un 1%, son la excepción, mostrando una mejora respecto a años anteriores.

Este contraste sugiere que las familias están enfrentando mayores dificultades para cumplir con obligaciones de corto plazo, como las asociadas al consumo, mientras que los préstamos de largo plazo, como los hipotecarios, parecen más resilientes, posiblemente debido a una selección más rigurosa de los tomadores de crédito. Dos factores principales explican esta escalada en la morosidad. En primer lugar, las tasas de interés, aunque nominalmente elevadas, no han acompañado la desaceleración inflacionaria de manera proporcional. Los bancos de primera línea ofrecen créditos con un costo financiero total (CFT) que oscila entre el 110% y el 140% anual, significativamente por encima de la inflación proyectada. En el caso de las tarjetas de crédito, las tasas son aún más punitivas, lo que agrava la carga financiera para los hogares. En segundo lugar, los salarios no han logrado seguir el ritmo de estas tasas. Mientras que los ingresos de las familias crecen a un ritmo anual del 20%, el costo del crédito es entre cinco y siete veces superior. Esta disparidad reduce la capacidad de pago de los hogares, especialmente en un contexto donde el endeudamiento ya no se percibe como una herramienta para adelantar consumo, sino como una apuesta arriesgada que puede derivar en insolvencia.

Cartera Irregular INDEC. Los préstamos personales presentan la mayor tasa de incumplimiento, con un 6.5% de la cartera en mora. INDEC Un Crecimiento Crediticio con Consecuencias Ambivalentes El aumento del stock de crédito, que se multiplicó por 1.6 en el último año, contrasta con el crecimiento exponencial de la morosidad, que se disparó 3.07 veces en el mismo período. Este desequilibrio sugiere que el boom crediticio, lejos de ser un motor virtuoso para la economía, está generando tensiones significativas. Para muchas familias, tomar un préstamo en las condiciones actuales no representa una solución financiera, sino una decisión entre enfrentar dificultades inmediatas o postergar una crisis inevitable. La reciente volatilidad en los mercados financieros, con un aumento de las tasas de interés en los últimos 45 días, no hace más que agravar este escenario. Los bancos, en respuesta, han restringido el acceso al crédito, mientras que los hogares con deudas existentes, particularmente en tarjetas de crédito, enfrentan un encarecimiento de sus obligaciones. La situación actual no es nueva. En junio, desde este espacio, advertía sobre el costo prohibitivo del crédito en Argentina. Sin embargo, las consecuencias de esta dinámica ya son visibles: un sistema financiero que, aunque crece, lo hace sobre cimientos frágiles. Si el BCRA no logra moderar las tasas de mercado para alinearlas con la inflación proyectada, y si los bancos no ajustan las condiciones de sus líneas de crédito, el sector podría perder su rol como motor de expansión económica. Más aún, un número creciente de familias enfrentará dificultades para cumplir con sus obligaciones, lo que podría derivar en una contracción del consumo y, por ende, en un impacto negativo sobre la actividad económica general. Perspectivas y Desafíos para el Sistema Financiero El desafío para el BCRA y el sistema bancario es claro: equilibrar el crecimiento del crédito con la sostenibilidad financiera de los hogares. Una reducción gradual de las tasas de interés, acompañada de políticas que promuevan un ajuste más dinámico de los salarios, podría mitigar la presión sobre las familias endeudadas. Asimismo, los bancos podrían implementar estrategias de segmentación más efectivas, ofreciendo condiciones preferenciales a sectores con menor riesgo de incumplimiento, como los tomadores de créditos hipotecarios. Por el lado de los inversores, el aumento de la morosidad plantea interrogantes sobre la salud de las carteras de los bancos. Si bien el sistema financiero argentino ha demostrado resiliencia en el pasado, un deterioro sostenido en la calidad de los activos podría impactar negativamente en la rentabilidad de las instituciones y en la confianza de los mercados. Los inversores, por su parte, observan con preocupación cómo el crédito, que debería ser un pilar del crecimiento económico, se transforma en un factor de riesgo en un contexto de tasas reales elevadas y salarios rezagados. Algo que ya ha comenzado a verificarse en la presentación de balances del sector. En conclusión, el auge del crédito a las familias en Argentina, aunque refleja un dinamismo económico positivo, está acompañado por un aumento preocupante de la morosidad. Las tasas de interés prohibitivas y la desaceleración de los ingresos reales han creado una tormenta perfecta que amenaza con socavar la estabilidad financiera de los hogares y el sistema bancario. Sin un ajuste decidido por parte del BCRA y los bancos, el crédito, lejos de ser un motor de prosperidad, podría convertirse en un lastre para la economía argentina. En un entorno de creciente incertidumbre, las decisiones que tomen las autoridades monetarias y las instituciones financieras en los próximos meses serán cruciales para determinar si este boom crediticio se traduce en un crecimiento sostenible o en una crisis latente.

