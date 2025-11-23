SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
23 de noviembre 2025 - 00:00

La burbuja que no explota: Nvidia vuelve a desafiar a los escépticos de la IA

Por Walter Saqueta Melo

La compañía volvió a presentar resultados superiores a lo previsto y elevó sus proyecciones, impulsada por la demanda global de chips avanzados. El salto en ventas de Blackwell y el rol central de CUDA consolidan su liderazgo en la carrera tecnológica.

Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Xataxa.

Esta semana se conoció el balance de Nvidia, que volvió a superar las expectativas del mercado en ingresos, beneficio por acción y, además, mejoró la guía para el cuarto trimestre. En palabras de su CEO, Jensen Huang: “La venta de Blackwell fue excepcional y agotamos el stock de GPUs para la nube”.

Blackwell es la arquitectura más avanzada de Nvidia, diseñada específicamente para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial a gran escala. Su principal diferencial es la eficiencia energética por watt y el rendimiento que ofrece para cargas de entrenamiento (training) e inferencia (inference) de modelos como ChatGPT, Gemini, Copilot o Grok.

Informate más

Hoy, Nvidia es la única plataforma capaz de soportar -en producción y a escala- ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot y también alternativas de código abierto como DeepSeek. Si bien Amazon y Google desarrollaron sus propios chips (Trainium y TGU, respectivamente), ninguno logra todavía igualar la eficiencia por watt ni la performance integral de Blackwell.

Los grandes clientes -Amazon, Microsoft, Meta y Google- también batieron estimaciones y elevaron un 40% su previsión de inversión en infraestructura (data centers) hacia 2027.

¿Dónde está la burbuja de IA?

Las apuestas en infraestructura para nube + IA superan los miles de millones de dólares, y muchos inversores de los “gigantes tech” se preguntan cómo volverá ese valor al accionista.

La clave: los desarrollos apalancados en Nvidia no reemplazan la infraestructura previa, sino que se montan por encima. Así, equipos que antes quedaban obsoletos en dos años hoy superan los 6 años de operación, extendiendo su vida útil y retrasando el ciclo de capex hasta que la relación costo-beneficio amerite una actualización.

Es decir, más que una burbuja, el sector está consolidando una economía de escala que no existía en ciclos tecnológicos anteriores.

Fuera de la IA: sectores para mirar

Para quienes ya tienen exposición al sector tech, una alternativa interesante es Netflix. Pese a competir con Disney, HBO, Prime y YouTube, mantiene un crecimiento sostenido de suscriptores, flujo de caja positivo desde 2020 e ingresos netos positivos desde 2017.

Además, en el mercado crece la versión de que podría avanzar sobre la compra de Warner Bros.: un movimiento estratégico que la consolidaría en la industria cinematográfica y le daría control sobre Harry Potter, DC Comics y El Señor de los Anillos. Sería, sin dudas, un cambio de escala para la compañía y un driver clave para el sector del entretenimiento.

Fundador de WSM Inversiones

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias