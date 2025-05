Narrativas de confianza, el activo intangible que marca la agenda 2025

El área de comunicación ya no puede limitarse a emitir mensajes.

La confianza no es un valor agregado. Es, cada vez más, el corazón del negocio. Sí, de todo negocio. En un entorno marcado por la sobreinformación, la polarización de los discursos y la desconfianza generalizada en las instituciones -públicas y privadas-, las organizaciones se ven obligadas a replantear sus estrategias comunicacionales desde una lógica mucho más profunda que la simple presencia o visibilidad. El desafío hoy no es solo decir, sino ser creíbles. Y en ese terreno, las narrativas consistentes, humanas y coherentes son el diferencial que definirá quién lidera y quién queda al margen.

Durante años, muchas marcas corporativas creyeron que alcanzar una audiencia dependía de aumentar la frecuencia de sus mensajes o invertir más en pauta. Hoy esa lógica está agotada. Las audiencias dejaron de responder pasivamente y exigen sentido, verdad y coherencia. Y la verdad ya no se construye sólo con datos o argumentos racionales, sino también con relatos. Porque en el centro de toda conexión humana —y de toda relación duradera entre una organización y sus públicos— hay una historia que hace de puente.

Las narrativas de confianza no son campañas, es clave que los que trabajamos en comunicación tengamos claro esto. Son relatos estratégicos que dan sentido a las decisiones, que conectan lo que una empresa dice con lo que hace, y que alinean las expectativas internas y externas con una identidad compartida. Empresas que saben comunicar por qué existen, que defienden su propósito y tienen claro hacia dónde van, tienen hoy una ventaja competitiva difícil de igualar : inspiran, movilizan, fidelizan.

Pero construir una narrativa tan poderosa y omnipresente en una organización, no es tarea simple. Implica definir con claridad una visión, sostener valores en la práctica cotidiana, defenderlos en todos los procesos internos de la empresa y por sobre todo, aceptar que el relato no se impone: se cultiva. Esto exige también tomar decisiones incómodas. En un momento donde los consumidores premian la transparencia y penalizan la incoherencia, las marcas que comunican solo cuando conviene —o que ajustan sus mensajes sin revisar sus acciones— terminan perdiendo más que reputación: pierden relevancia.

En este contexto, el área de comunicación ya no puede limitarse a emitir mensajes. Tiene que convertirse en un espacio estratégico para diseñar sentido, guiar conversaciones, anticipar riesgos y conectar emocionalmente con los públicos. Las empresas que invierten en desarrollar una narrativa robusta, alineada con su cultura y su propósito, no solo gestionan mejor su reputación: construyen capital simbólico de largo plazo.

Esto cobra especial importancia en mercados inestables como el argentino, donde la confianza fluctúa con la coyuntura. En contextos así, las marcas y líderes que sostienen su narrativa -aún cuando el entorno es adverso- son percibidos como más confiables. Y esa percepción influye directamente en la decisión de compra, la atracción de talento, el clima laboral y hasta el acceso a capital.

Por eso, en 2025 la gran pregunta para cualquier organización no será cuánto comunicar ni con qué frecuencia. Será: ¿lo que decimos está alineado con lo que somos? ¿Nuestra historia resuena con lo que nuestra audiencia espera o necesita escuchar? ¿Nuestros mensajes refuerzan una narrativa de confianza o solo maquillan inconsistencias?

En un mercado donde la atención es escasa y la desconfianza abunda, las marcas no competirán solo por precio, innovación o eficiencia. Competirán, sobre todo, por credibilidad. Y quien no entienda que la narrativa es parte del negocio, no del marketing, llegará tarde a una conversación que ya empezó.

Consultor en comunicación estratégica.