De la euforia al repliegue: el doble discurso de J.P. Morgan con los títulos argentinos

La noción de información asimétrica, desarrollada por Joseph E. Stiglitz y galardonada con el Premio Nobel en 2001, sostiene que en muchos mercados los agentes no acceden al mismo nivel de información al momento de tomar decisiones económicas. Esta desigualdad informativa no es un defecto accidental, sino muchas veces una característica estructural del sistema, que permite que actores con información privilegiada se beneficien en detrimento de otros menos informados.

En los mercados financieros, este desequilibrio puede generar ineficiencia, manipulación y hasta comportamientos estratégicos que rozan la estafa legal. Stiglitz demostró cómo estos desequilibrios no solo distorsionan los precios, sino que también afectan la distribución del riesgo y las oportunidades en la economía, generando crisis recurrentes. En el caso argentino, el comportamiento de J.P. Morgan puede leerse como un ejemplo contemporáneo de manual; informes públicos que inducen una lectura optimista mientras, por canales internos, se ejecuta una estrategia de desarme de posiciones con ventaja informativa. El resultado es que quienes confían en la información oficial quedan atrapados en activos sobrevaluados, mientras que los insiders ya han recogido beneficios y salido de escena.

Desde la óptica de la valuación por fundamentals, esta maniobra no es menor. Si el valor del bono depende de la expectativa de repago y estabilidad macroeconómica, inducir una percepción optimista para luego desinvertir equivale a alterar las condiciones de mercado artificialmente. El modelo DCF (Discounted Cash Flow) utilizado para valuaciones de deuda en mercados emergentes requiere una lectura ética del riesgo y la información (Rodríguez Cacio, 2021; Damodaran, 2023).

¿Un déjà vu argentino?

La conducta de J.P. Morgan -dando señales públicas alentadoras mientras sus operaciones privadas se desprenden de bonos- recuerda prácticas vistas en episodios como el carry trade previo a la crisis de 2018 o incluso el default selectivo de 2001. El diferencial de información, lejos de ser un problema técnico, se convierte aquí en una palanca política y financiera con efectos distributivos regresivos.

Si la elite financiera global abandona los bonos argentinos tras haber inducido confianza, los mercados responderán con sobrerreacción, y los efectos se trasladarán al tipo de cambio, el costo de refinanciamiento y eventualmente, a la estabilidad política. Esta “micro engañifa global”, como podríamos definirla, es un riesgo sistémico para países que, como Argentina, siguen dependiendo del humor externo más que de la solidez institucional interna.

Es hora de advertir, con evidencia, que los informes de research de los grandes bancos de inversión no son documentos neutros: son artefactos geopolíticos con impacto real. Y cuando los traders ya vendieron, el riesgo lo asumen los que leen tarde.

