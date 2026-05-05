El ocaso de la autocracia financiera entre Donald Trump y Javier Milei Por Pablo Tigani + Seguir en









La pérdida de legitimidad política comienza a tensionar modelos económicos que dependen de confianza externa y disciplina interna.

Un paralelismo entre Estados Unidos y Argentina expone cómo el desgaste de sus liderazgos impacta en la estabilidad de los mercados.

¿Es la sostenibilidad política el verdadero “cisne negro” de los mercados cuando los modelos de ajuste se subordinan a liderazgos personalistas en declive?

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El ecosistema financiero global asiste hoy a una simetría inquietante. Donald Trump y Javier Milei no solo comparten una gramática de confrontación y una estética de ruptura, sino que enfrentan una erosión de legitimidad que amenaza con desanclar sus programas económicos. Mientras el estadounidense se asoma a un posible impeachment y a elecciones de medio término críticas, el argentino observa cómo el “riesgo país” se disocia de la macroeconomía para castigar la fragilidad de su tejido social. Esta “teoría del espejo” revela que la codicia y el conflicto de interés -acusaciones que persiguen a ambos- son cimientos débiles ante el avance del malestar ciudadano. Milei, atado al destino de un Trump cuya popularidad se desmorona, parece dispuesto a “dar más de lo que se pide”, comprometiendo soberanía con la presencia de activos nucleares extranjeros en una apuesta desesperada por validación externa mientras el frente interno se fractura.

La macroeconomía del desgaste: cifras de una ilusión A pesar de la narrativa oficial sobre la recuperación, los indicadores de coyuntura en Argentina reflejan una fragmentación regresiva. Si bien el Banco Central (BCRA) ha logrado una acumulación de reservas netas de u$s 4.109 millones bajo metodología FMI-muy bajas si se descuenta el aumento del oro- en lo que va de 2026, esta solidez técnica no se traduce en bienestar.

Sectores Ganadores vs. Perdedores: El crecimiento se concentra en agro, energía y minería (menos del 20% del PBI ), mientras que la industria y el comercio ( 50% del PBI ) sufren un desplome que alimenta despidos masivos.

El crecimiento se concentra en agro, energía y minería (menos del ), mientras que la industria y el comercio ( ) sufren un desplome que alimenta despidos masivos. Deterioro Salarial: Los salarios privados acumulan una caída real del 3,6% en los últimos seis meses, mientras que en el sector público el desplome alcanza el 18,3% desde el inicio de la gestión.

Los salarios privados acumulan una caída real del en los últimos seis meses, mientras que en el sector público el desplome alcanza el desde el inicio de la gestión. Opinión Pública: La aprobación de Milei en el mejor de los casos ha caído al 35,5%, marcando su cuarto mes consecutivo de tendencia descendente. En EE.UU., la situación no es más alentadora para el trumpismo. El mercado laboral, aunque resiliente, empieza a mostrar grietas con una confianza del consumidor que cayó un 6,6% en abril. La disrupción energética en el Estrecho de Ormuz -donde el tráfico petrolero cayó de 140 buques diarios a solo 5- añade una presión inflacionaria que el ciudadano promedio ya no puede absorber.

Alineamiento automático y el “Submarino de la discordia” La desesperación por el reconocimiento internacional ha llevado a Milei a una política de “alineamiento automático” que ignora los desaires diplomáticos. Un ejemplo crítico es la situación de Malvinas; donde a pesar de trascendidos sobre un giro en el apoyo de EE.UU. a Londres, el Secretario de Estado Marco Rubio desestimó el hecho como un simple “correo electrónico”, mientras el Reino Unido reafirmaba su posición como “innegociable”.

Ante este “ninguneo”, la respuesta argentina ha sido profundizar la entrega estratégica: Presencia Nuclear: La navegación del portaaviones USS Nimitz frente a Mar del Plata y la futura llegada de unidades militares terrestres a Córdoba.

La navegación del portaaviones frente a Mar del Plata y la futura llegada de unidades militares terrestres a Córdoba. Narrativas Agotadas: Las promesas de inversiones de Israel e Italia se han desvanecido, revelándose como herramientas para ganar tiempo ante una búsqueda interminable de préstamos por parte del ministro Caputo. III. Conclusión: El Despertar de Wall Street La conclusión para los mercados es tan vibrante como aterradora: el “glamour” de la ortodoxia financiera no puede ocultar el hambre social. Wall Street ya no teme a los números de la macroeconomía, sino a que la situación social sobrepase a Milei y se torne inmanejable. La interconexión entre la caída de Trump y la fragilidad de Milei ha creado un escenario de incertidumbre especular. Si el espejo se rompe en Washington con un revés electoral demócrata en las elecciones de medio termino, el reflejo en Buenos Aires perderá su última fuente de sustento político. El ciudadano, tanto estadounidense como argentino, se encuentra en ascuas, atrapado en un modelo que prioriza el statu quo financiero sobre la viabilidad de la vida cotidiana. Los próximos meses no se jugarán en las planillas de Excel, sino en la capacidad de estos liderazgos de evitar que el estallido social liquide sus experimentos de poder. *Doctor en Ciencia Politica. Master en Politica Económica Internacional. Profesor de Finanzas en tiempos irracionales. YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani