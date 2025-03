Pablo Grillo, mejora: le apretó la mano a su padre y le dijo "¡Hola, viejo!"

Fabián Grillo, visiblemente emocionado, señaló en diálogo con el periodista Hernán Nucera que "yo le estaba hablando como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) fue fantástico".

Fabián Grillo: No quiero contestarle al Gobierno "que digan lo que quieran"

En relación al comentario del vocero presidencial Manuel Adorni, sobre que el gobierno nacional no se acercó a la familia por los dichos violentos hacia la ministra Bullrich que expresó el padre de Pablo Grillo, éste indicó que "no quiero ser agresivo, pero me molesta hablar de esas personas, no quiero contestarles, sería caer en el juego de ellos, que digan lo que quieran, no merece la pena ya hablar de ellos".