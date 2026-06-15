"Lo bello y lo ausente de tu respiración", de Paula Hacker: un cruce entre imagen y palabra Por Laura Feinsilber + Agregar ámbito en









La artista visual presenta una serie de fotografías intervenidas con textos manuscritos. Bajo la curaduría de Daniel Fischer, la exposición propone una mirada pausada y profunda, lejos de la inmediatez de la cultura digital.

Un recorrido de nueve pulsos y respiraciones donde el cuerpo y la palabra se anudan. La artista visual y psicóloga invita a una contemplación despojada de la urgencia contemporánea, rescatando la belleza de lo que está por desaparecer. Paula Hacker

“Lo bello y lo ausente de tu respiración”, es el poético título de la muestra de Paula Hacker bajo la curaduría de Daniel Fischer que exhibe un frondoso y calificado currículum y se destaca por curadurías de también poéticos títulos, recordamos las recientes y memorables, “Cuanto pesa el amor”, “Difícil decir adiós” y “Ecos de un nombre” dedicada a Borges junto a Rodrigo Alonso y Maximiliano Tomas y que a partir del viernes 19 de junio se podrá ver en la fotogalería del Centro Cultural Rojas.

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Son fotografías intervenidas por una delicada escritura manuscrita donde el cuerpo, la memoria y la respiración se entrelazan en una poética de la fragilidad. A propósito, el curador señala que Yasunari Kawabata, autor japonés (1899-1972) que escribió sobre la soledad, la belleza, explorador de la intimidad humana, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1968, quien señaló “que la belleza surge de lo que está por desaparecer” y sitúa a la obra de Hacker entre lo bello y lo ausente Ya lo había mencionado Susan Sontag en su famoso libro “Sobre la fotografía”: “Una fotografía es a la vez una pseudo presencia y un signo de ausencia. Como el fuego del hogar, las fotografías-sobre todo de personas, de paisajes distantes y ciudades remotas, de un pasado desaparecido- incitan a la ensoñación”.

Recordamos la obra multidisciplinaria de esta artista cuando inició su serie “Corpórea” entre 2020 y 2022, impresión digital, hoja de papel de libro antiguo, tinta, acrílico y nylon, materiales muy complejos que Hacker, época que la artista describía como tensa e incierta, encontrarse con el propio cuerpo, que de la oscuridad algo surja, dejo las palabras, prefiero el silencio y que la gráfica demuestre su elocuencia”.

Paula Hacker 2 arte Concurada por Daniel Fischer, Paula Hacker presenta “Lo bello y lo ausente de tu respiración”. Una muestra donde la fotografía, la escritura manuscrita y la fragilidad del cuerpo se entrelazan contra la urgencia del olvido. Paula Hacker

Artista visual, Licenciada en Psicología, especializada en talleres que vinculan la creación con el ámbito social, ha tenido una sólida formación pictórica con Carlos Gorriarena y con Silvina Pérez en lo que se denomina la naturaleza del papel. Integró el taller de Matilde Marín , trabajó con Liliana Porter y Ana Tiscornia.

Ha recibido becas de la Academia Nacional de Bellas Artes, y de la Secretaría de Cultura. Le fue otorgado, entre otros, el Primer Premio de la Fundación Estímulo de Bellas Artes (2002) y en (2024) la Mención Especial del Salón Manuel Belgrano. En una de las salas, leemos “Son 9 acciones con el cuerpo y el texto. Son nueve pulsos, nueve respiraciones, nueve momentos donde el cuerpo y la palabra se anudan”. Una manera diferente de observar una fotografía , sin la fiebre y sin la urgencia de una selfie que no se recordará jamás. Corrientes 2038 . Horario : de lunes a sábado de 10 a 20hs, entrada libre y gratuita. Clausura el 28 de Julio.