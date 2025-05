Pacto de Mayo: apenas una foto en Tucumán que no generó debates sobre impuestos y coparticipación

Se aproxima el 25 de Mayo, fecha patria pero también la denominación del Pacto de Mayo que firmó en 2024 el presidente Javier Milei con los gobernadores en Tucumán para poner en marcha "acuerdos y profundas reformas que promuevan el respeto por la propiedad privada, cambios en materia educativa, impositiva y de la coparticipación federal", sostuvo el Jefe de Estado en la fría noche del 9 de julio, cuando se suscribieron las actas. Desde entonces no se concretó el armado de un consejo, previsto en los documentos del Pacto, que estipulaba una reunión mensual para avanzar en proyectos tributarios y de distribución de los recursos, entre otras iniciativas, temas que han generado opiniones encontradas entre algunos gobernadores y la Casa Rosada en las última semanas.

Fue el gobernador Gustavo Sáenz, de Salta, quien recordó en los últimos días que las actas firmadas en Tucumán el año pasado, en ocasión del Día de la Independencia, no sirvieron para nada, son letra muerta. "No tenemos problemas de que discutamos el tema del IVA y Ganancias pero el Pacto de Mayo va a hacer un año que se hizo y nunca pasó nada. Todavía no se formó ni el Consejo. La Constitución del '94 dijo que hay que rediscutir la coparticipación", expresó a horas de haber ganado las elecciones legislativas del pasado 11 de mayo, cuando arrasó y se quedó con el 70% de las bancas en juego. El pacto fue firmado en Tucumán por 18 gobernadores, con las ausencias de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El presidente Milei los llamó "obstinados", que "tienen anteojeras ideológicas" o "tienen miedo o vergüenza" y que intentan "boicotear" al Gobierno.