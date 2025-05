Javier Milei, a empresarios en AmCham: "Los que apuesten por Argentina van a salir ganando"

Luego de desarrollar la teoría económica del crecimiento, destacó el rumbo de su gestión y aseguró: "No vinimos a improvisar acá, tenemos el crecimiento en la cabeza". A su vez, agregó: "Todo el plan económico siempre estuvo pensado en función del crecimiento económico, apuntamos a eso".

Javier Milei, contra la "agenda del progreso"

Por otro lado, el mandatario apuntó contra la "agenda del progreso" y cuestionó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. "El crecimiento poblacional es un elemento extremadamente importante y positivo para el crecimiento económico porque cuando la población se expande eso facilita la división del trabajo, que está limitada por el tamaño del mercado".

"Digo eso por todo lo que fue la Agenda 2030 y la agenda del progreso, pero ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a las dos vidas y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. El miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos ahorrado varios asesinatos en el vientre de las madres", apuntó.

Javier Milei destacó los principales logros económicos de su Gobierno

En materia estrictamente económica, Milei explicó: "El crecimiento no se genera por consumo, se genera subiendo la relación capital trabajo, pero para que eso pase ustedes tienen que invertir y eso implica que puedan ahorrar. Esos gobiernos que querían estimular el consumo para que se expanda la economía se estaban pegando un tiro en los pies".

"La clave es el ahorro y para eso hay que defender los derechos de propiedad, por eso ponemos en el eje la libertad. No solo para proteger al ahorrista sino también el resultado de los que invierten", sostuvo. Sobre este punto, destacó la creación e implementación del RIGI para incentivar la llegada de inversiones.

En esta misma línea, destacó los principales logros de su gestión y aseguró: "Hicimos mucho por el ahorro: después de 123 años de tener déficit, logramos volver a tener equilibrio financiero en el primer mes de gestión y vino para quedarse. Además, en seis meses se desmontó la monstruosidad de los pasivos remunerados del Banco Central.

De esta manera, anticipó: "En ese contexto, esta idea del déficit cero tiene una consecuencia muy importante y es el hecho de que la relación deuda-producto es no creciente y consecuentemente, Argentina es solvente intertemporalmente e inexorablemente el Riesgo País se va a desplomar. Argentina es uno de los cinco países que tienen superávit en la línea financiera por ende más temprano que tarde, la tasa de interés va a colapsar".

A su vez, también señaló que otro de los logros de su gestión fue la baja de la tasa de inflación. "No nos preocupan las intervenciones externas porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y nosotros hemos fijado la cantidad de dinero desde mediados del año pasado y como el rezago puede ser de 18 a 24 meses, como les puedo asegurar que no vamos a emitir, para mitad del año que viene no existe más la inflación", anticipó.

Luis Caputo defendió las nuevas medidas sobre el dólar: "No es un blanqueo, es el inicio de un nuevo régimen"

Más temprano, habló en el mismo foro el ministro de Economía, Luis Caputo, quien defendió el rumbo del Gobierno, principalmente la medida que insta a la liberación de los "dólares del colchón" para promover la "remonetización" de la actividad. Al respecto, aclaró: "No es un blanqueo, es el inicio de un nuevo régimen", afirmó.

el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la administración libertaria liderada por Milei viene "a plantear un modelo diferente al que ha tenido Argentina en toda la vida" para dejar atrás "un falso modelo de competitividad".