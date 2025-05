Javier Milei defendió el video de la fake news de Mauricio Macri: "La Libertad de expresión está por encima de todo eso"

Sobre la idea de tener un registro de quienes usan nombres falsos o seudónimos en las redes, el Presidente aseveró que eso es "cercenar la libertad de expresión", ya que muchos autores "han escrito obras con seudónimos porque sino los mataban".

"Por tres tipos que hacen tonterías, porque fue una tontería, quieren regular a todos. Es como la Ley Penal Cambiaria, porque hay tres gatos locos que son narcotraficantes usted va a perjudicar a más de 46 millones de seres humanos. Es una locura total", agregó.

Para Javier Milei lo único que importa es "Si tienen financiamiento del Estado"

Al ser consultado sobre si había que medir todo con la misma vara, Milei aseguró que no, ya que "depende si tienen financiamiento del Estado".

Entonces, Luis Majul le consultó si no habría una asimetría en caso de ser retuiteado por personas que trabajen en el Estado, a lo que Milei respondió: "No, porque usted usa las redes libremente. Además, no se si lo retuiteó alguien, yo no lo retuiteé eso. Yo lo ví y me pareció demasiado burdo. Además el tuit dejaba claro que era una broma. Entiendo que la gente pueda ser sensible a esas cosas, pero yo no me engancho".

Lo cierto es que el video fue compartido por Daniel Parisini, conocido en redes como "El Gordo Dan", que si bien no trabaja en el Estado, es cercano a Javier Milei e incluso ha entrevistado al Presidente en su programa de streaming, y por parte de su ejército de trolls.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1923870880846762372?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923870880846762372%7Ctwgr%5Ed067f2a6c15ec49b006cc4180d2e89581b818fe5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fcampana-sucia-la-libertad-avanza-difunde-fake-news-un-video-falso-mauricio-macri-n6146405&partner=&hide_thread=false MAURICIO MACRI ES UN PATRIOTA https://t.co/4LLMm3OLSv — DAN (@GordoDan_) May 17, 2025

Además, dentro del séquito de Parisini se encuentra Juan Carreira ("Juan Doe" en redes), quien trabaja en el Estado como director de Comunicación Digital.