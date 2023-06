Agustín Rossi apuntó a la oposición en Diputados: "Háganse cargo porque no nos entregaron Disneylandia"

En primer lugar, el jefe de Gabinete negó la posibilidad de una devaluación, indicando que "las condiciones estructurales de la economía argentina empiezan a cambiar, no solamente el año que viene, sino a partir de la finalización de este año. Este año, la Argentina va a empezar a recaudar reservas genuinas a partir de la cosecha fina", asegurando que en el 2024 "no vamos a tener los efectos de la sequía que son u$s 20.000 millones que nos faltaron este año".