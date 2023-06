Gira china y FMI: la comitiva sostiene que sin acuerdo político no se sostienen negociaciones ni inversiones

massa china Redes Sergio Massa

La delegación encaró el viaje Buenos Aires satisfecha por los puentes tendidos. Incluso, cuenta el entorno de Massa, se regocija por no haberse encontrado en la incomodidad de que el Estado chino demande exigencias en las cuentas fiscales o alguna contraprestación que debilite la actividad económica o, peor aún, el humor social. Tampoco aparecieron reservas en torno a la disputa geopolítica. Al contrario, un integrante primera línea del viaje argumentó que “China apuesta a financiar la industria para avanzar en el desarrollo tecnológico, en cambio el financiamiento estadounidense apuesta a la pata armamentística y a la deuda condicionante.”

La lógica de los funcionarios que ha visitado Massa, plantean desde la delegación, es la siguiente: “Si los países en vías de desarrollo sufren el ataque colonizador de Estados Unidos, articulado por las armas, el dólar y los organismos multilaterales, entonces China quiere un camino de desarrollo.” Del lado chino, Massa fue recibido por Wang Lingjun, miembro de la Administración General de Aduanas, Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, Wang Wentao, Ministro de Comercio, Li Chunlin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas, entre otros políticos y banqueros.

Sin embargo, hubo un funcionario que efectivamente decidió hacer un punto aparte sobre el cómo. Con el decoro que caracteriza a la diplomacia, la comitiva planteó que el representante especial del gobierno chino para Asuntos Latinoamericanos, Qiu Xiaoqi, se mostró especialmente interesado por la situación política regional y local. “Fue una conversación profunda, picante, intensa. Son directos, decís qué querés y te responden qué quieren”, contó el círculo massista.

Los entretelones de las negociaciones de Massa con China

Lo que Massa vivió como un “profundo interrogatorio de dos horas”, se dividió en preguntas sobre la situación macroeconómica, el crecimiento del sector de los minerales, la transición del mandatario mexicano Lopez Obrador, el seguimiento de colombiano Petro, y, claro está, las elecciones argentinas. En su respuesta, Massa reconoció a la coalición opositora como rival político, y también mencionó el crecimiento de la derecha. Como Cristina Fernandez de Kirchner, sin dar nombres propios. Quizás porque no lo mencionó directamente, o porque no hizo alusión a sus ojos claros, desde sus adentros aseguran que Qiu Xiaoqi nunca le preguntó por Javier Milei y dudan que el gobierno Chino realmente lo conozca.

El entrelíneas de la extensa conversación fue interpretado por la delegación a través de una pregunta: “Che, y estos proyectos, con quién los sigo?” Es decir: para una comunidad de inversores que proyecta a 60 años, la renegociación con el FMI o la entrada de Argentina al BRICS, se necesita, de minima, “garantizar gobernabilidad” de aquí al año entrante, y de máxima, sistematizar al Frente de Todos, responder homogéneamente y generar certidumbre”. Así lo entiende la comitiva. La pregunta está en sí la coalición podría o debiera adaptarse a la idea. Es sabido que el massismo entiende la estrategia a través de un candidato único. “Puede ser el perro Pluto o Mickey Mouse, no se trata de nombre, es la mirada colectiva”, dicen en su entorno. También dicen que las posiciones antagónicas generarán más explicaciones en los resultados de las elecciones que triunfos.

Bajo este panorama, el 7 de junio habrá novedades. Funcionarios de primera línea aseguraron que los Gobernadores impulsarán a través de un mensaje el llamado a una mesa de decisión. Podría incluir el pedido de candidato único.

Qué puede pasar con el FMI

Pasada esa fecha, que podría traer movimientos en el tablero, el staff técnico del Ministerio de Economía viajará a Washington a “negociar la última milla.” No está confirmado que Massa viaje, dependerá del estado de situación. Si puede, lo seguirá por Zoom. Igualmente, aunque no vaya, ya dejó un mensaje claro a sus interlocutores: se documenta la habilitación a la intervención en el mercado sobre el dólar, o no se firma la renegociación del acuerdo. Desde su equipo económico aseguran que la brecha cambiaria tiene impacto en los precios, y que así está comprobado desde febrero en adelante. La jugada empresarial ya la saben: “se compra al oficial, remarcan al blue, se dolarizan al contado con liqui”, repiten como un versito. Cuando la brecha superó el 130%, Massa se comunicó con Cristina Kirchner, le contó su decisión de violar esa cláusula prohibitiva del FMI y que eliminarla será la próxima batalla. Ganarla podría implicar una baja en los precios. De hecho, ya estiman que la inflación de mayo sería menor a la de abril, como efecto de la intervención del BCRA sobre el dólar, hecho que terminó por romper de facto el acuerdo vigente.

Las figuras del Ministerio de Economía no quieren dejar ningún cabo suelto, la recta final requiere de minuciosidades. Es que, de no llegar a un acuerdo, no solo Argentina se vería vulnerada. El FMI pone especial atención en el caso nacional. El default del país por u$s45 mil millones generaría la devaluación del organismo en un 40%, sin contar el efecto dominó: si Argentina no paga, Ucrania y Egipto tampoco lo harían por fijación de precedente. O sea, una abrupta devaluación conjunta, el peor de los escenarios para el Fondo Monetario. De todos modos, desde la comitiva buscan llevar tranquilidad aclarando que las negociaciones están bien encaminadas y que ya se han logrado avances.

Una eventual ruptura de relación con Argentina significaría la excusa perfecta para correr de su cargo a Kristalina Georgieva, la titular del FMI. La interna del organismo se disputa contra el Tesoro de los Estados Unidos, el cual acusa a Georgieva de haber demorado la entrega del desembolso a Ucrania en plena guerra. A su vez, Georgieva se sostiene en su lugar a través del peso de las autoridades europeas. La entidad multilateral, caracterizada por presionar a los países en via de desarrollo, hoy mantiene la soga atada a su propio cuello.

Massa kristalina

La semana de trabajo dejó como saldo un listado de inversiones por más de USD 3052 millones destinados a redes de tendido eléctrico en el AMBA, avances en el Belgrano Cargas y Ferrocarril Roca, las plantas potabilizadoras y cloacales de La Ferrere y El Jagüel, y el parque solar Cauchari, ubicado en Jujuy. Sobre esto último se encargó Cecilia Moreau de hacérselo saber al gobernador Gerardo Morales, a quien le escribió: “a pesar de que nos puteaste, conseguimos la plata”. “El Gobernador nos mandó un beso”, respondió un funcionario mientras se reía.

La oportunidad de China a la Argentina

Además, la comunidad empresarial china puso entres cejas al Gasoducto Nestor Kirchner y el desarrollo energético. Por ejemplo, Power China, no solo presentó una oferta de prefinanciamiento del segundo tramo por USD 1900 millones a través de un crédito concesional, sino que también envió al vicepresidente de la entidad a la argentina para presentar su propio proyecto de planta de licuefacción y gasoducto dedicado. Mismo entusiasmo suscitó el litio, el mineral estrella responsable de que empresas mineras chinas hayan acordado inversiones por USD 6 mil millones, repartidas principalmente entre Jujuy y Salta.

A su vez, el mercado agroexportador dijo “presente” acordando la apertura de mercados de granos, frutas, y menudencias por u$s700 millones. Las inversiones se instrumentaran en los principales bancos chinos, como Bank of China, China Development Bank, China CITIC o Export-Import Bank of China.

En el ámbito de las finanzas, el Banco Popular de China selló el acuerdo SWAP por u$s19 mil millones por tres años más, entre los que se encuentran USD 10 mil millones de libre disponibilidad, divididos en dos tramos. Fue la firma, encabezada por Miguel Pesce, que vino a buscar Massa. Fuentes oficiales aclararon finalmente que la condición de mantener el instrumento, no pasa por cumplir el acuerdo con el FMI, sino por el desarrollo de las obras de infraestructura acordadas. Además, se avanzó en el mecanismo de habilitación de yuanes como moneda de pago para financiar inversiones. Ya con el pago habilitado para las importaciones, terminaría de sistematizarse así el ciclo comercial y financiero entre ambos países. La centralidad del anuncio se disputa entre enriquecer la relación bilateral y disponer de financiamiento que la falta de dólares dificulta obtener.

La conclusión de la gira la compartió el Ministro de Economía el sábado, frente a cuarenta empresarios chinos: “Los ciclos de dificultad están atados a la formación de activos externos y los mecanismos de financiamiento de gasto público. Ahora, tenemos una oportunidad como país.”

Massa china empresas litio.jpg

Argentina busca ser el segundo exportador mundial de litio para 2030. Que China sea su principal socio comercial. También que un porcentaje mayor de los 280 millones de chinos que recorren el mundo por turismo, elijan el país como destino. De hecho, se acortará el trámite de visado de 90 a 15 días. Además, busca posicionarse como exportador agroindustrial y proyecta autoabastecerse energéticamente por más de 100 años.

Por lo pronto, todas estas metas se pusieron sobre la mesa el viernes por la noche, cuando Massa cortó una videollamada prevista con Washington, se arremangó la camisa y decidió hacer un asado en la Embajada para el círculo íntimo. Quiso recordarle a Vaca Narvaja el buen comer argentino. Eso sí: pese a todo, aseguran que en dos horas no se habló de política. “Estamos a 19.250 kilómetros de Argentina, ya la semana que viene tendremos tiempo”, ironizaron los comensales.