Alberto F. insistió: "El mérito no alcanza"

El Presidente insistió ayer, en la presentación del programa “Conectar”, en que no cree en la “meritocracia” y que, “si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y eso no lo podemos permitir”. El martes, en su visita a la provincia de San Juan, Alberto Fernández sostuvo que “lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito; es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Mientras eso no ocurra, en la Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias...”.