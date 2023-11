Alberto Fernández contó los detalles sobre su reunión con Milei: "Sentí que me escuchó"

El presidente saliente, Alberto Fernández , brindó detalles sobre su reunión privada con su par electo, Javier Milei , en medio de la transición presidencial y de cara a la asunción del 10 de diciembre: "Sentí que me escuchó, no sé lo que hará".

En sus declaraciones, el actual Jefe de Estado mostró su preocupación en relación a medidas radicalizadas que podría tomar Milei en materia de relaciones exteriores: "Lo he hablado y le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado. Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con Biden, con Vladimir Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad".