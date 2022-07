Conjeturas sobre un nuevo Gabinete: suena Sergio Massa, pero dijo que no tuvo ofrecimiento

https://twitter.com/SergioMassa/status/1552441279996645377 Veo muchos rumores y versiones.

No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. — Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022

En principio, Massa se reuniría el sábado con Alberto Fernández, mientras el Presidente busca fortalecer su gestión en momentos en que la economía marca el presente y futuro de su Gobierno, mientras ya en el horizonte empiezan a asomar las elecciones de 2023.

La versión más fuerte lo ubica como ministro de Economía, en reemplazo de Silvina Batakis, quien aún no cumplió un mes en el cargo que tomó tras la salida de Martín Guzmán. La "griega" está en regreso de EEUU donde se reunió con los funcionarios del FMI por la situación de la deuda argentina y con inversores.

Fuentes massistas guardan silencio o aseguran que "no hay nada confirmado". Por eso fue llamativa una publicación de su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini en redes sociales. "Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono... me topé con esta `perlita´. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga...", publicó Galmarini junto a un video de 2013, en el que se lo ve a Sergio Massa en plena campaña electoral.

"En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar", supo expresar el líder del Frente Renovador al competir como candidato diputado nacional tras romper con el kirchnerismo.

A pesar de las negativos constantes, el tigrense se encargó de dejar en claro que para desembarcar en cualquier otra área de Gobierno, debe tener garantías de que contará con autonomía de decisión y de gestión. En más de una oportunidad se manifestó en favor de un cambio sustancial en el Gabinete, que trascendiese los nombres.

Por otra parte, el tuit de Galmarini también puede leerse como un anticipo de una eventual postulación del tigrense para competir en 2023 por la Presidencia.

De concretarse el aterrizaje de Massa en el Gabinete será una nueva etapa de oxigenación en el gobierno de Alberto Fernández. El primer cambio fuerte fue en septiembre de 2021, tras la derrota en las PASO. Este año se fueron, entre otros, Martín Guzmán y Matías Kulfas, dos hombres "albertistas" que tuvieron grandes fricciones con el kirchnerismo.

Pero no solo suena Massa. También se baraja para un cargo el nombre del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Mientras que Miguel Pesce no tendría garantizada su continuidad al frente del Banco Central.

¿Y dónde está Batakis?

Mientras tanto, Silvina Batakis está regresando de EEUU tras la gira en la que se reunió con con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, autoridades del Tesoro e inversores.

A pesar de que la ministra tenía previsto retomar sus funciones durante el día de hoy, producto a las complicaciones en las conexiones de los vuelos, lo hará este jueves por la mañana. Cuando llegué podría haber definiciones, no solo de medidas sino de su propia continuidad como ministra.

Su vuelta abre grandes expectativas en el Gobierno que, a la espera de noticias, analiza la posibilidad de comunicar nuevas medidas económicas para hacer frente a la falta de dólares. Su ausencia se utilizó como argumento principal para posponer los anuncios.

Luego de su primer cara a cara con Georgieva, el Ministerio de Economía reveló que se trató de un extenso encuentro en el que las autoridades del FMI "mostraron su interés por conocer de primera mano la situación macroeconómica argentina, en medio del actual contexto global derivado del conflicto bélico en Ucrania e intercambiaron visiones sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina".

Por otro lado, el Banco Mundial aceptó otorgarle un crédito a la Argentina por US$200 millones, con el objetivo de concretar un crecimiento sostenible para la creación de empresas productivas de base tecnológica, el apoyo a los emprendedores y el acceso al capital privado.

La medida se concretó durante el encuentro que mantuvo Batakis con el director gerente de Operaciones del organismo multilateral, Axel van Trotsenburg, en Washington.