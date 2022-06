Alberto Fernández: "Debemos estar unidos, cuando nos dividieron ganó Macri".

Así lo afirmó al encabezar un acto de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (Csira), en el marco del 77° aniversario de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

"Entre nosotros no están los enemigos, los enemigos son los que sumieron a la Argentina en la desgracia. En el fondo todos queremos lo mismo, una Argentina libre justa y soberana. No nos confundan más", pidió el Presidente.

En otro tramo de su discurso, rechazó la idea de la meritocracia al señalar que "el mérito mueve a la sociedad si todos tienen los mismos derechos".

"Ya sabíamos, porque lo dijo Macri muchas veces, que para ellos el trabajo es un costo, y para nosotros el trabajo asociado al capital es un progreso. Pero Macri lo decía graciosamente, y tan convencido estaba que abarató el salario real 20 puntos en cuatro años, lo que habíamos tardado en recuperarlo 12 años. Y ahí andan", apuntó Alberto Fernández contra la gestión anterior.

El Presidente recordó también que el Gobierno nacional "tuvo que renegociar la deuda" con el Fondo Monetario Internacional "en medio de una pandemia" y en un país "sin Ministerio de Salud" que había sido cerrado por la gestión de Mauricio Macri.

"Cuando llegamos al Gobierno el Ministerio de Salud, Trabajo, y Ciencia y Tecnología no existían. Decenas de miles de vacunas estaban en depósitos de la Aduana y así lograron algo que parecía imposible: que el sarampión vuelva a ser una enfermedad en Argentina. Algunos me decían 'que se mueran los que se tengan que morir pero no pares la economía' y yo les contesté públicamente que una economía que se cae se puede levantar", remarcó.