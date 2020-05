Se cumple un año del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández

Minutos antes de las 7.30 de aquel sábado 18 de mayo, toda la atención política estaba concentrada en los comicios provinciales de La Pampa que se desarrollaban ese día. Duró poco, pues el video con el que la expresidenta realizó el anuncio comenzó a regarse por redes sociales y cadenas de whatsapp, para convertirse en una noticia que impactó de lleno en el mundo político.

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos: él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias", anunciaba la voz en off de Fernández de Kirchner, al mismo tiempo que el video mostraba imágenes de un encuentro entre ella y el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner on Twitter En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones. Sinceramente Cristina.https://t.co/UWoQq5CDH9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 18, 2019

La fórmula fue el puntapié inicial de la unidad del peronismo que terminó derrocando a Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019. Dicha unidad terminó sellándose con la incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa, el mayor objetivo cumplido.

Con motivo del primer aniversario el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, escribió una carta de opinión que fue publicada en Télam, en la que recordó las palabras de la vicepresidenta, sobre las cuales dijo, “cobran hoy un sentido renovado”. “Porque desde el primer momento estuvieron presentes en la marcha del gobierno. Pero la llegada de la pandemia del coronavirus hizo ver a millones que esto era realmente así. Que lo que Alberto Fernández había prometido desde el primer día, poner al servicio de todos su experiencia para ayudar a sacar al país de un nuevo ‘laberinto’, iba en serio; empezando por la necesidad central de cuidar la vida de los 44 millones, argumentó.