Alfonso Prat Gay: "Me costaría muchísimo votar a Milei"

Si bien el economista no brindó mayores definiciones sobre el sentido de su voto en la previa de la segunda vuelta electoral, Prat Gay fue contundente a la hora de referirse al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , y al mismo tiempo criticó la plataforma electoral del libertario:

“Tengo decidido que no voy a votar a Massa, pero me costaría muchísimo votar a Milei. Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei. Hago el esfuerzo y no lo veo”. En ese sentido, expresó que ambas propuestas "son malísimas".