Boudou: "Hay que ponerle impuesto a quien calefacciona la pileta y dejar la tarifa plana a todos"

Acompañado por el senador nacional del Frente de Todos y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, el ex funcionario insistió en la idea de no descongelar los precios de los servicios públicos, en contra de las pretensiones del Fondo Monetario Internacional sobre la suba de impuestos. En ese sentido, dijo que "es sorpresivo que haya compañeros y compañeras que no puedan pronunciar la palabra subsidio".

"Con el esquema de tarifas de los 12 años de Néstor y Cristina no sólo las familias podían acceder a los servicios públicos, sino que el entramado productivo pudo funcionar adecuadamente porque tenían tarifas baratas", aseveró.

En otro tramo de su exposición, el extitular de Anses también tocó otro tema sensible de los últimos días: los planes sociales. "Los movimientos sociales tienen poco que ver con el peronismo", afirmó Boudou en consonancia con lo expresado por Cristina Kirchner el pasado lunes, cuando encabezó un acto en el partido bonaerense de Avellaneda y criticó la "tercerización" de la ayuda social.