Amenaza a Messi: habló el intendente de Rosario y dijo estar harto de la inseguridad

En su arribo al lugar del hecho, ocurrido alrededor de las 3 de la mañana en la calle Lavalle, donde está el supermercado, el intendente rosarino sostuvo que el ataque "es alevoso" y busca "ser noticia mundial". Remarcó que las fuerzas de seguridad "tienen que estar acá cuidándonos", y dejó en claro que es necesario tomar "acciones directas" para combatir el delito.

“A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, advirtió este jueves Pablo Javkin.

Los atacantes dispararon no menos de 13 veces en la fachada del local, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien además aparece implicado en el asunto ya que apareció una nota en el lugar del hecho, con un mensaje dirigido al 10.

“Cada vez que exigimos algo concreto y directo, aparecen estas acciones. Tenemos seis fuerzas (de seguridad) en Rosario, ¿dónde están? Cuantos hechos hubo en esa zona, ¿15 o 16?, ¿dónde están?”, planteó el intendente. esta mañana. Se espera que hable en conferencia de prensa con los medios en las próximas horas, al confirmarse que canceló su agenda de trabajo del día.

“Los mensajitos son muy claros, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, añadió el intendente.