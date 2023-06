Cristina Kirchner, muy dura contra los que desde su propio espacio "amenazaron con ir al partido judicial"

Luego de las alocuciones del ministro y la gobernadora, quienes valorizaron la actividad oficialista en el desarrollo de obras públicas y de sostenimiento del servicio sanitario, Cristina Fernández de Kirchner tomó la palabra. En la mitad de su discurso, se refirió a la interna partidaria: "Siempre me han criticado esta vocación de no querer ser amigos en la política, pero la verdad es que una escucha por ahí que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial".

"Con todo lo que ha pasado y me ha pasado", se extendió, "hay algunos que no pusieron tanto empeño en que se investigue y sí han puesto empeño en ir al partido judicial". "Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor responsabilidad posible, pero esa es mi idea. Jamás se me hubiese ocurrido en una campaña ir a una provincia y llamar a una dirigente para que fuera candidata a senadora contra la candidata a senadora de tal gobernador", dijo, en referencia a la intervención de Alberto Fernández en la interna de La Rioja.