Arranca el debate por cambios en la Corte y en la AGN: UP y LLA, cerca de acordar

La ampliación de la Corte Suprema está en la agenda del Senado desde hace tiempo. De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández recibió media sanción una iniciativa, impulsada por UP, que buscaba elevar a 15 el número de miembros. Por falta de votos, el texto jamás prosperó en Diputados.

Tras el fracaso de los pliegos de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo para ocupar las dos vacantes en el máximo tribunal, el tema volvió a ser puesto en el centro de la escena. En esta oportunidad, de la mano del salteño Juan Carlos Romero , senador cercano al gobierno de La Libertad Avanza. En concreto, al día siguiente del rechazo de Ficha Limpia, el salteño presentó un texto que busca elevar a 7 el número de cortesanos . Y, para saldar la cuestión de género, establece que no más de cinco de sus miembros pueden ser del mismo sexo .

Ahora bien, el texto Romero no es el único que se tendrá a la vista el miércoles a las 13 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que conducen Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), respectivamente. En total, son 8 los proyectos presentados en la Cámara alta que proponen modificaciones en la Corte Suprema.

Además del de Romero, hay otros tres que proponen ampliar la composición del Máximo Tribunal, por un lado el de Silvia Sapag (UP), que la eleva a 15 miembros. Otras dos iniciativas son las de las patagónicas Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que llevan a 9 el número de integrantes. Todos estos textos, además, establecen algún criterio para garantizar la paridad de género.

Ampliación de la Corte: qué puede pasar

Al menos por estas horas, todo indica que el texto del salteño es el que tiene mayores posibilidades de prosperar en la Cámara alta. El primer indicio es que, apenas unos días después de que Romero presentara su proyecto, se convocó al plenario de comisiones para su debate.

“Es toda una respuesta, implica que el diálogo prosperó”, dijeron desde el entorno del exgobernador salteño a Ámbito. Más allá que esa fuente se mostró confiada en que el texto tiene chances ciertas de prosperar, sobre todo porque buena parte de los espacios políticos ven como “racional” la iniciativa de Romero, reconocieron que “es probable que en comisión se dialogue sobre alguna otra opción”.

Unión por la Patria Senado Mayans Cualquier candidato para la Corte requiere del aval de Unión por la Patria. Mariano Fuchila

Además de la predisposición que mostró el oficialismo –sobre todo si se tiene en cuenta que preside una de las comisiones que participa del plenario— el texto de Romero también es visto con buenos ojos por parte de la bancada peronista que conduce José Mayans. “Es algo que siempre buscamos”, aseguraron desde el entorno del formoseño.

En los hechos, durante el año que duraron las negociaciones –subterráneas– entre LLA y UP para destrabar los nombres de Lijo y García-Mansilla, que finalmente fueron rechazados por el pleno, una de las opciones que se barajó fue ampliar la Corte para sumar algún candidato del PJ.

Pero esa alternativa jamás llegó a buen puerto. Un año después, y con un máximo tribunal a medias, la propuesta de Romero podría destrabar el asunto. Con la sanción de un proyecto que eleve a 7 los miembros de la Corte, hay más nombres para negociar con las diferentes bancadas. En otras palabras, el proyecto de Romero podría negociarse en paralelo con un paquete de nombres para ocupar las vacantes y los nuevos lugares, que satisfagan a las partes. Pero, sobre todo, a Unión por la Patria.

Llegar a un entendimiento con el peronismo es clave para el Gobierno. Porque los candidatos para la Corte requieren del aval de dos tercios de la Cámara. Cualquier nombre propuesto por el Poder Ejecutivo necesita del visto bueno de UP para llegar a destino. El motivo es matemático: el interbloque que conduce Mayans reúne a 34 de los 72 senadores.

El Senado se prepara para una negociación más amplia

Desde el envío de los pliegos de Lijo y García-Mansilla al Senado, la oposición y el Gobierno analizaron avanzar en una negociación más amplia. Por caso, avanzar con los más de 150 pliegos para llenar las vacantes en la Justicia Federal, nombrar al procurador de la Nación, al defensor del Pueblo y a los miembros de la AGN. Este último organismo, encargado del control del sector público, permanece acéfalo desde abril. El año pasado habían vencido los mandatos de los tres representantes de Diputados y este año ocurrió lo propio con los tres del Senado.

En Diputados, la falta de acuerdo dentro de UP, así como también entre LLA y la UCR (esta última impulsa el nombre del exdiputado Mario Negri) llevó a que el asunto quedara empantanado. LLA reclama, sin éxito, una silla para sí, al igual que el PRO y UP. E intenta desterrar al candidato radical.

La semana pasada, la oposición intentó impulsar el tema en la sesión que fracasó, por lo que el asunto, que parecía que podía destrabarse, volvió a foja cero. En la previa a la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, como respuesta, impulsó, a través de sus compañeros de bloque, un proyecto para modificar la composición de ese organismo de control. El texto fue tratado en comisión pero no se avanzó en la firma de ningún dictamen. El objetivo de Menem era elevar a 4 el número de representantes de la Cámara que él preside, en detrimento del Senado, para así saldar la cuestión.

La novedad es que ahora el Senado tratará el miércoles una serie de iniciativas que también modifican la actual integración de la AGN. Además de contar con los seis representantes del Congreso, ese organismo de control es presidido por un representante del principal partido de la oposición. En este caso, Juan Manuel Olmos, del PJ.

Entre los textos que serán debatidos una vez que culmine el debate por la ampliación de la Corte se encuentra el impulsado por los senadores de UP Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti. En este caso, los senadores plantean que, además del presidente, la AGN cuente con ocho auditores, cuatro por cada Cámara. Además, establece que los mandatos bajen de 8 a 4 años, entre otros puntos salientes.

Sergio Leavy, también de Unión por la Patria, presentó su propia iniciativa. Al igual que el anterior, acota a 4 años los mandatos. Pero reduce el número de integrantes de la AGN, a dos por Cámara.

Juan Carlos Romero Romero también impulsa cambios en la AGN. Mariano Fuchila

Romero también es autor de un proyecto vinculado a la AGN. Pero, en este caso, no modifica la composición del organismo, sino que reduce de 8 a 4 años los mandatos de los auditores.

Así las cosas, el proyecto de UP de ampliar a ocho los representantes del Congreso en la AGN podría ser la llave para destrabar el asunto. Los libertarios no solo podrían colar a su candidato en Diputados, tal cual intentan desde hace un año, sino que también podrían ilusionarse con sumar un representante del Senado. Es que, tal cual se compone hoy la Auditoría General de la Nación, le corresponderían dos lugares a UP y uno a la UCR.

Así las cosas, el miércoles se ponen en marcha el debate en comisión de dos temas que, de avanzar en tándem, podrían descomprimir los nombramientos que desde hace un año se encuentran empantanados.

De todas maneras, en el Senado advierten que las tratativas podrían llevar tiempo. "No hay apuro", aseguraron desde el entorno de Romero. Sobre todo, hay que tener en cuenta que LLA seguramente quiera esperar al recambio del Congreso, es decir, al 10 de diciembre, para contar con más manos propias para levantar al momento de las votaciones.