Soria consideró que "alguien está detrás" del grupo que intentó asesinar a Cristina

"No se puede minimizar un atentado contra la Vicepresidenta hablando de una simple banda que se dedicaba a vender copitos. No son un simple grupo de lúmpenes. Lo que verdaderamente está ocurriendo es que la violencia de los discursos generó que una o varias personas se interesen en asesinar a Cristina", señaló Soria en declaraciones a la radio AM 990.