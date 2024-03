Pacto de Mayo: Posse recibe a los gobernadores en el primer cónclave en Casa Rosada

Live Blog Post

Javier Milei criticó el aumento a los diputados y apuntó: "Muchísima gente la pasa peor con mucho menos"

El presidente Javier Milei se refirió a uno de las decisiones de su Gobierno que generó más controversia en las últimas horas: el aumento del 30% de las dietas de los diputados y senadores. El mandatario remarcó su disconformidad con esta situación y reconoció que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata". En ese sentido, apuntó contra los legisladores y cuestionó: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

Sobre este problema que generó fuerte indignación en gran parte de la sociedad, Milei aclaró cómo se dio la situación del aumento y explicó: "Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad", sostuvo en diálogo con LN+.

Leé la nota completa