Javier Milei criticó el aumento a los diputados y apuntó: "Muchísima gente la pasa peor con mucho menos"

El presidente Javier Milei se refirió a uno de las decisiones de su Gobierno que generó más controversia en las últimas horas: el aumento del 30% de las dietas de los diputados y senadores. El mandatario remarcó su disconformidad con esta situación y reconoció que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata". En ese sentido, apuntó contra los legisladores y cuestionó: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".