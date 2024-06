Carlos Melconian negó que el Gobierno haya frenado una hiperinflación: "Eso es una sanata del relato"

“ El Gobierno no frenó una híper ni le ganó a la inflación, eso es una sanata del relato ”, remarcó. Además, señaló que no hay un programa económico ni un planteo a la sociedad sobre cuál es el rumbo a tomar. "No se dedicó a formar un equipo ni a tener un programa", advirtió.

Respecto a la suba de precios, según explicó el extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, la inflación que heredó el gobierno libertario "nunca iba al 15.000% anual" y sostuvo que eso "no existió nunca". Sin embargo, aclaró que la situación económica que dejó la administración de Alberto Fernández no fue buena: "Que no hayan dejado una híper no exime a los que se fueron", enfatizó en diálogo con FM Milenium.