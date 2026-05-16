Quién es el combatiente de Malvinas que podría recibir una medalla de honor en el Congreso

Dentro del temario que tiene una sesión convocada por el oficialismo en la Cámara de Diputados se incluye una votación que promete ser un emotivo homenaje: el reconocimiento al brigadier Jorge Francisco Martínez , quien participó de la Guerra de Malvinas como miembro de la Fuerza Aérea.

Con 90 años , Martínez es actualmente el veterano de guerra de mayor edad, yendo a las islas con 46 años. En agosto del 2025, ya había recibido un reconocimiento en el Senado de la Nación. Ahora Diputados tratará una iniciativa del Ejecutivo, que propone reconocer con la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al brigadier "por su mérito, valor y heroísmo en defensa de la Patria en la Guerra del Atlántico Sur".

Según precisó el corresponsal de la Guerra de Malvinas, Nicolás Kasanzew, en 1982 Martínez "era Jefe del Grupo 1 de Transporte Aéreo . Podía haber pasado la guerra en el continente, en su oficina. Pero en vez de eso, se subía a los aviones Hércules que volaban a Malvinas. No cumplía a bordo ninguna función. Pero arriesgaba su vida al lado de sus subordinados. Quería exponerse, como se exponían los jóvenes oficiales y suboficiales, en lugar de quedarse en su escritorio . Y con ello brindaba ejemplo y confianza a sus hombres".

Se trata de un acto reparatorio dado que Martínez no fue incluido dentro de los combatientes reconocidos en el 2018, cuando se aprobó una serie de homenajes a miembros de la Fuerza Aérea Argentina , tras la aprobación de la Ley N° 27.465.

Brigadier Jorge Francisco Martínez

Sesión en Diputados

Para la próxima semana, La Libertad Avanza oficializó un pedido de sesión para el miércoles 20 de mayo a las 10 horas. En él se votarán tratados internacionales -cuya aprobación suelen ser de forma unánime- y la mención al brigadier Martínez.

El temario oficialista incluye una de las propuestas que sumaría a la postura fiscal de la gestión, en simultáneo a que -en sus objetivos- harían una discriminación positiva al respecto de subsidios energéticos. Se trata de una reforma al régimen de zonas frías, cuya última modificación en el 2021 incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. La iniciativa libertaria, que obtuvo dictamen esta semana, reducirían a los usuarios pero conservarían a aquellos de bajo recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Otra de las prioridades del Ejecutivo es la media sanción de la ley Hojarasca, que elimina por completo 58 leyes, modifica 26 artículos de otras ocho y deroga dos decretos. Entre el paquete que se quiere remover, se incluyen normas consideradas obsoletas y otras que confrontan con la percepción oficialista de liberalización y desburocratización. En ambos casos, La Libertad Avanza conseguiría apoyos para alcanzar una mayoría.