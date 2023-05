Charlas de quincho

Nadie oculta, en los mentideros políticos, la expectativa que se creó alrededor del Congreso partidario del PJ en el que, creen algunos, se puede producir la gran fumata para zanjar las diferencias entre las distintas líneas, especialmente, con el Frente de Todos y, más aún, con el “cristinismo”. Con el argumento, o no, de definir finalmente la estrategia electoral, el Consejo Nacional partidario llamó hace tres semanas a la cumbre clave de mañana, en el estadio de Ferrocarril Oeste mientras que algunos consideraron la reunión como una mera formalidad para cumplir con las normas establecidas. Más allá de esto, se sabe de los tironeos sobre la vocación “frentista”, o no, de la cuestión y, más aún, sobre las divergencias respecto a las PASO (que varios rechazan) y buscan negociar, un candidato único.

Siempre la Corte

La otra gran conmoción la provocó la (tardía, para muchos) determinación de la Corte Suprema suspendiendo parte de las elecciones de este fin de semana, en especial en San Juan y en Tucumán, lo que generó una discusión entre político y técnica, que aún no termina. De todos modos, ya cobró varios heridos, como el exgobernador, ex senador, exjefe de Gabinete, etc, Juan Mazur quien optó, al final, por dejar ahora la carrera proselitista, antes que la ola lo arrastre y revuelque. Igual, la velocidad de reacción del Caudillo norteño, no parece ser compartida por otros de sus competidores, por lo que no se descarta que se vayan sumando más victimas, hasta que las elecciones finalmente se puedan completar. Por supuesto que no son los únicos distritos complicados, al punto que hasta Alicia Kirchner terminó desdoblando las elecciones, por lo que ya son 19 (de 24), los que votarán por fuera de la nacional.