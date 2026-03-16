Charlas de quincho: veleros indios, corazones rosas, el campo que hace cuentas y los ganadores del Adornigate

Milei y una agenda internacional, atravesada por el escándalo Adorni. Nueva York, con comitiva ampliada, y Madrid, con sorpresas del diseño. Patricia Bullrich levanta el perfil en recitales y en teatros. Expoagro, con optimismo del campo y de las entidades financieras. El cutis de Carrió y un velero indio tripulado por mujeres que dejó quinchos diplomáticos en Buenos Aires.

Un velero indio tripulado por mujeres que dejó quinchos diplomáticos en Buenos Aires. Milei y una agenda internacional, atravesada por el escándalo Adorni, mientras "Pato" Bullrich de "quilombo en el Lolla".

Semana difícil para el Gobierno, golpeado por el Adornigate, que le pega en la línea de flotación de su batalla cultural. También causan dolores de cabeza las nuevas revelaciones en el caso $LIBRA . Al tiempo que otra de las peleas de Javier Milei , la baja de la inflación, aparece mucho más cerrada de lo previsible en el ring, con uppercut y ganchos al mentón que el IPC le mete al equipo económico. El toque de campana de febrero (2,9%) le dejó un ojo en compota pese a tener al árbitro arreglado (le hubiese dado 3% o 3,1%), dicen las malas lenguas.

La política también tuvo su propio capítulo en los pasillos de la muestra Expoagro. Como es tradición, los dirigentes suelen aparecer en los días más fuertes: la inauguración, la cena previa o las jornadas centrales.

Este año no faltaron las visitas habituales. Mauricio Macri pasó por la cena institucional y se tomó una curiosa foto con Axel Kicillof, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro estuvo en la inauguración y Victoria Villarruel recorrió la exposición durante la semana. Sin embargo, en los quinchos también se comentaba la ausencia del presidente Javier Milei , atareado por su agenda internacional.

El mandatario viene de participar en Argentina Week en Nueva York y de asistir a la asunción de Katz como nuevo presidente de Chile . Tras esa escala, partió rumbo a España para participar este sábado en el Foro Económico de Madrid , donde expuso sobre sus ejes habituales, entre ellos la denominada “batalla cultural”.

Mientras tanto, en los pasillos de Expoagro la conversación del sector volvió a concentrarse en el mismo tema de siempre: las retenciones. Muchos productores reconocieron mejoras en la macroeconomía, pero sostuvieron que una reducción de la presión impositiva permitiría ampliar la producción y mejorar la ecuación del negocio. El rap habitual.

Como resumía un productor que recorría los stands de maquinaria: “Hoy el campo está haciendo las cuentas más finitas. Pero si bajan las retenciones, las cuentas cierran mucho más rápido”.

Teoría económica y glamour: Milei pasó por Madrid y se mostró con Ágatha Ruiz de la Prada

En el Madrid Economic Forum 2026, el presidente Javier Milei volvió a desplegar su discurso encendido contra el socialismo para un auditorio libertario y alguna que otra frase destinada a quedar flotando en los titulares. El mandatario cerró el evento con una exposición sobre su visión económica y hasta dejó entrever, casi como quien no quiere la cosa, la posibilidad de un segundo mandato si “la gente quiere”.

JAVIER MILEI Y AGATHA RUIZ DE LA PRADA Javier Milei junto a Ágatha Ruiz de la Prada, en Madrid. Presidencia

Pero en Madrid no todo fue teoría austríaca ni arengas políticas. En la primera fila del foro también se dejó ver la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, figura habitual del jet cultural madrileño. La presencia de la creadora de los corazones de colores aportó un toque inesperado al encuentro libertario y generó la postal curiosa: Milei rodeado de economistas y empresarios, con una de las figuras más excéntricas de la moda española como invitada.

La escena en Madrid tuvo, en realidad, un pequeño antecedente rioplatense. Cuando la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada visitó la Argentina el año pasado, pasó por la Quinta de Olivos, donde fue recibida por el Presidente y quien era su pareja en ese momento, la conductora Amalia "Yuyito" González. En dicha oportunidad, Ruiz de la Prada se definió como "fan número uno" del primer mandatario, a quien calificó de "superdotado".

De Lollapalooza al teatro: Bullrich levantó el perfil tras el Adornigate

Después de algunos días de perfil bajo y con el ruido del Adornigate todavía dando vueltas en la política libertaria, Patricia Bullrich salió a mostrarse en modo campaña. Y lo hizo en un escenario bastante poco habitual para una dirigente de su estilo: el Lollapalooza. En el predio, entre recitales y selfies improvisadas, resumió la experiencia con una frase bien de tribuna: “Qué quilombo lindo el Lolla”, dijo mientras recorría el festival y se mezclaba con el público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2032949609996107795&partner=&hide_thread=false Que quilombo lindo el Lolla. pic.twitter.com/EK3pTIciF5 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2026

La aparición no fue casual. En la Casa Rosada todavía se comenta que el escándalo dejó varios nombres bajo sospecha dentro del oficialismo, y el de Bullrich aparece entre los que quedaron señalados en el radar político. Con ese clima, la exministra eligió mostrarse activa y en movimiento, como para recordar que sigue teniendo peso propio dentro del universo libertario y que no piensa quedarse en la platea. Es que el mundo político mira 2027 y el jefe de Gabinete sonaba como número puesto para ser el candidato a jefe de Gobierno. Bullrich codiciaba también ese lugar. Con lo cual, de rebote podría beneficiarse. Otro que sonríe: Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño mira cómo se desploma un potencial rival del año próximo, y prestó atención a los estudios de consultoras que le acercaron. Por ejemplo, el de Enter Comunicación, que mide el impacto en redes, arena libertaria por excelencia. Saltos de júbilo en Uspallta: La conversación creció un 1,122 % en un solo día, pasando de unas 16.000 menciones el 10 de marzo a un pico de 206.722 el 11 de marzo. "El impacto de este tema superó al de otros eventos importantes del año, como el cierre de la fábrica Fate o la apertura de sesiones ordinarias", dice el trabajo.

"El sentimiento negativo dominó con un 68 %. Las principales críticas se basaron en la contradicción, rescatando antiguos tuits de Adorni en los que cuestionaba a funcionarios de gestiones anteriores por conductas similares", agrega. (¿"Tuits que envejecen mal", nueva sección dentro de esta sección?).

Más ganadores del Adornigate: Pilar Ramírez, que se consolida como la referente karinista en la Ciudad. Y, claro, Santiago Caputo, que lejos de perder peso en el Gobierno sostiene el golpe por golpe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2032989129600794815&partner=&hide_thread=false Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (si, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía. pic.twitter.com/A2YrGXFDHR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 15, 2026

Pero volvamos a la agenda de Bullrich, que no terminó en los recitales. En otro gesto cargado de simbolismo, laexministra también acompañó al gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado tras pasar más de un año detenido en Venezuela, y lo llevó a una salida bastante más tranquila, la obra en la que se presenta su marido. Gallo había regresado al país luego de 448 días detenido por el régimen venezolano, un caso que generó fuerte tensión diplomática y que la dirigente libertaria siguió muy de cerca desde el inicio.

El consejo de Lilita Carrió para tener buen cutis

En un almuerzo en la zona de Tribunales, Elisa Carrió volvió a hacer de las suyas. Mientras en la mesa circulaban platos de comida árabe, Lilita interrumpió la conversación con una recomendación inesperada, más cerca de una columna de belleza que de una advertencia institucional. Levantando el tono como si dictara sentencia, elogió el menú y lanzó su fórmula personal para la piel: “Esta es la mejor comida árabe: arrolladitos de arroz con cordero envueltos en hoja de parra. Y mucho aceite de oliva. Mujeres, tomen mucho aceite de oliva para tener buen cutis. He dicho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elisacarrio/status/2031887593441198529&partner=&hide_thread=false Hoy, luego de una audiencia, almorzamos en Tribunales pic.twitter.com/7CHI7JSx85 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 12, 2026

La escena, según quienes estaban sentados alrededor, provocó risas y algún comentario al pasar, porque la fundadora de la Coalición Cívica no suele guardarse nada, ni siquiera en la sobremesa. Carrió cerró su improvisada clase de estética con una queja dirigida a su equipo que bajó el tono profético del momento: “¿Y un pan no me compraron?”.

Expoagro 2026: el campo vuelve a hacer cuentas

En los quinchos de Expoagro se repetía una frase entre banqueros y productores: “El campo volvió a trabajar más de campo que de financiero”. La explicación es simple. Durante años de inflación alta, tomar crédito en pesos era casi un negocio en sí mismo: se pactaba una tasa que después quedaba licuada con el avance de los precios.

Ahora la ecuación cambió. Con tasas reales positivas y menor inflación, los gerentes financieros del agro miran números finos, porque puede pasar que al final del ciclo terminen pagando una tasa por encima de la inflación. Por eso, según comentaban en los stands financieros de la muestra, crece el interés por las líneas en dólares, aunque con mucha cautela. Los productores calculan todo: rindes, costos de insumos dolarizados, precio de los granos, impacto de las retenciones y margen final del negocio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Expoagrocom/status/2032551277247262827&partner=&hide_thread=false Eficiencia productiva, mercados y genética: los ejes para fortalecer la ganadería argentina.

Leé más en nuestra web, en la sección “Gacetillas”.#Ganadería #ProducciónAgrohttps://t.co/h2B0fhISre — Expoagro (@Expoagrocom) March 13, 2026

No es que el agro esté en problemas —nadie en la muestra hablaba de eso—, pero la lógica financiera cambió. Menos “bicicleta” inflacionaria y más foco en la productividad del campo.

Los bancos llegaron a San Nicolás con ofertas agresivas para financiar maquinaria, como suele pasar cada año en Expoagro. Hubo tasas promocionales, acuerdos con fabricantes y líneas especiales para productores. Sin embargo, los ejecutivos financieros que recorrieron la muestra detectaron un comportamiento distinto en los clientes agropecuarios.

“Siguen siendo buenos sujetos de crédito, pero hoy toman decisiones mucho más conscientes”, comentaba un banquero con larga trayectoria en el negocio rural. El cambio tiene que ver con la nueva macro. Durante años, muchos productores invertían casi automáticamente cuando tenían liquidez en el silo bolsa. Hoy las decisiones pasan más por el Excel que por el impulso: analizan precios internacionales, márgenes por hectárea y perspectivas del mercado antes de cerrar una operación. En síntesis, el agro sigue invirtiendo, pero con la calculadora en la mano.

Entre los ejecutivos que pasaron por Expoagro se lo vio muy activo y de buen ánimo a Alejandro Butti, CEO de Banco Santander en la Argentina. El miércoles por la noche, en el stand del banco, el ejecutivo encabezó un cóctel que reunió a unos 250 invitados entre clientes, empresarios del agro y ejecutivos del sector financiero. En ese marco, Butti transmitió una lectura optimista sobre el clima de negocios que se respira en el campo. “Vemos a los productores y a todo el ecosistema agropecuario muy optimistas respecto de la próxima campaña. Hay mucha presencia y muchas ganas de hacer negocios”, comentó el CEO durante el encuentro.

La escena reflejaba, según comentaban en el propio stand, el buen ánimo que dominó buena parte de la edición número 20 de Expoagro, donde bancos, fabricantes de maquinaria y productores volvieron a encontrarse cara a cara para cerrar operaciones y analizar el escenario para la próxima campaña.

Termos, tuit y réplica oficial: el cruce entre Pichetto y el Gobierno

El episodio empezó como empiezan casi todas las mini tormentas de la política actual: con un tuit. Miguel Ángel Pichetto agitó en redes el supuesto cierre de la tradicional fábrica de termos Lumilagro y lo presentó como otro síntoma del impacto del modelo económico libertario sobre la industria nacional. El mensaje corrió rápido por los chats políticos y sindicales, donde no tardaron en usarlo como ejemplo de lo que empieza a pasar con muchas empresas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LumilagroArg/status/2032837305216508024&partner=&hide_thread=false FALSO TU FALSO



El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en la Argentina.



Además, la empresa está… https://t.co/lZq4muc5yV — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 14, 2026

Pero la historia tuvo giro inmediato. Desde la Casa Rosada salieron a desmentir la versión y el vocero presidencial, Manuel Adorni, eligió un formato poco diplomático y bastante directo para responderle al diputado: “Pichetto miente”. La empresa involucrada también aclaró que la planta no estaba cerrando sino sometiéndose a un proceso de "reconversión", lo que terminó de convertir la discusión en un cruce político más que en un problema industrial.

Pichetto, quien levantó el perfil en las últimas semanas e incluso confesó una visita a la expresidenta Cristina Kirchner, viene insistiendo en advertir sobre los riesgos para la industria local, mientras en el Gobierno responden que el cambio de modelo inevitablemente dejará ganadores y perdedores. Como resultado, la fábrica más famosa de termos en el mercado local recibió publicidad gratuita por parte del clan libertario, que según pudo saber este medio, ya sugirió al presidente Javier Milei recibir a Martín Nadler, el empresario a cargo de la compañía.

Un velero de la India en Buenos Aires (y otro que pasó por Malvinas)

El velero IASV Triveni navega alrededor del mundo tripulado exclusivamente por seis mujeres provenientes de las tres Fuerzas Armadas de la India. La expedición del IASV Triveni busca, además de celebrar el espíritu de Nari Shakti (empoderamiento de la mujer), inspirar a los jóvenes a perseguir la aventura, el liderazgo y el servicio a la nación.

La travesía incluye el cruce de los cabos Leeuwin, de Hornos y de Buena Esperanza en una circunvalación hacia el este desde la India. Otra expedición similar de dos mujeres de la marina india a bordo del velero IASV Tarini hizo escala en las Islas Malvinas en febrero de 2025, por segunda vez, luego de hacerlo en enero de 2018. Era la misma expedición para circunnavegar el mundo sólo que en aquella oportunidad no pasó por Buenos Aires. "Ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre", diría un consejo de equilibrista.

WhatsApp Image 2026-03-15 at 12.20.59 PM El Tarini, en su paso por las Islas Malvinas.

El primer convite organizado por el embajador Ajaneesh Kumar tuvo lugar en la embajada de la India y luego una gran ceremonia en la Universidad de Belgrano con cena incluida además de expresiones musicales típicas de aquel país a cargo de personal de la banda de música de la Armada Argentina.

Acudieron el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, invitado de honor del evento, además de altos mandos de las Fuerzas Armadas, entre ellos el director general de Inteligencia de la Marina, capitán de navío Maximiliano Vega, quien recibió al velero a su llegada a Buenos Aires, integrantes del cuerpo diplomático y académico y miembros de la diáspora india en Buenos Aires.

En el encuentro hubo intercambios obligados por la escalada y tensión que alcanzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán extendida ahora a la participación de terceros países, entre ellos Francia y Gran Bretaña que buscan garantizar el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, virtualmente cerrado por Irán. El conflicto es, en su esencia, una guerra lejana para la mayor parte de Asia.

En medio de entremeses de la cultura culinaria india, una alta fuente naval bien informada dijo: la crítica situación no aparta el habitual comportamiento indio de evitar posturas firmes o emitir condenas directas en conflictos de gran escala internacional, como la guerra en Ucrania o la guerra actual contra Irán. India opta por llamamientos generales a la paz y al diálogo para no comprometer sus intereses cruzados con la Federación Rusa, Estados Unidos o el mundo árabe, busca mantener y proteger un complejo equilibrio estratégico en Oriente Medio.

El país importa el 88% de su petróleo crudo, y casi la mitad pasa a través de Ormuz. Washington le dio a India una exención para reanudar las compras de petróleo de Rusia, un salvavidas de corto plazo a Dheli mientras recompensa efectivamente a Moscú con un comprador cautivo. Argentina es el primer proveedor de aceite de soja y el tercero de aceite de girasol de la India, además, es en materia energética donde ambos países encuentran un enorme campo de cooperación.

WhatsApp Image 2026-03-15 at 12.20.22 PM Recepción a las seis tripulantes en la embajada de la India.

Luego hubo un repaso de voceros diplomáticos, más político, casi libertario, señalando que el fenomenal ascenso económico indio se produjo a partir del lanzamiento de las reformas de mercado, apertura económica y desregulación impulsadas inicialmente por el gobierno del premier Narasimha Rao y su ministro de finanzas Manmonhan Singh en 1991 y profundizadas en la última década bajo el liderazgo del Primer ministro Narendra Modi. Un programa de modernización económica que en los hechos implicó el abandono de los esquemas de corte socialista. También el intercambio diplomático dio lugar al agradecimiento de Argentina al apoyo sostenido de India en la cuestión Malvinas ante la ONU.

El embajador en su discurso destacó como hito la visita al país del buque velero del Ejército Indio (IASV) Triveni y el interés compartido en ampliar el intercambio industrial, con la proyección de un seminario web de industrias para la defensa en 2026 y recordó los ejercicios de cooperación y entrenamiento, el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, subrayando la misión combinada realizada en 2025 entre el Ejército Argentino y el Ejército de la India, que incluyó entrenamiento en alta montaña y la conquista del Monte Kun, en el Himalaya, y el ascenso al Aconcagua.

Se comentó la invitación al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, para visitar la India en 2026 y el interés compartido en ampliar el intercambio industrial, con la proyección de un seminario web de industrias para la defensa en 2026. También la posible continuidad de un contrato de la Fuerza Aérea Argentina con la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para el suministro de repuestos y reparación de motores de helicópteros SA-315B Lama.

Trivia libertaria

A partir del viaje a Nueva York de la comitiva de Javier Milei y la inesperada presencia de la esposa de Manuel Adorni, se propone un juego para lectores. Copie, pegue en un Word, imprima y marque Verdadero (V) o Falso (F). Envíe las respuestas por correo a donde quiera.

La esposa del vocero viajó porque ganó un sorteo interno entre familiares de funcionarios.

Su presencia formaba parte de un nuevo concepto de comitiva: “austera, pero ampliada”.

Fue invitada para auditar in situ el funcionamiento del capitalismo en Manhattan.

En la lista del vuelo figuraba bajo la categoría “acompañante técnico”.

El pasaje apareció gracias a una promoción 2x1 de último momento.

Se trató de un experimento comunicacional para humanizar la figura del jefe de Gabinete.

Nadie en el Gobierno reparó en el detalle hasta que el avión ya estaba en pista.

En realidad estaba haciendo un relevamiento independiente sobre el costo de vida en dólares.

La explicación oficial todavía está en elaboración.

Como suele decir el vocero, la información se está monitoreando. Fin.

Respuestas en la próxima edición.