Habló el único argentino que viajó en el crucero con brote de hantavirus: "Fue una desgracia"

Carlos, un ingeniero retirado que estaba a bordo del MV Hondius, relató cómo vivió la cuarentena y qué pasará ahora con su aislamiento.

Carlos, el único argentino a bordo del MV Hondius, contó cómo vivió el brote de hantavirus durante el viaje.

Carlos, el único pasajero del país que viajaba en el crucero MV Hondius, habló por primera vez tras el brote de hantavirus que dejó tres muertos a bordo y obligó a mantener en cuarentena a unas 150 personas. El ingeniero retirado contó cómo se enteraron de los contagios, describió el clima dentro del barco y explicó cómo continuará su aislamiento en Europa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El crucero MV Hondius llegó este domingo a Canarias luego de semanas marcadas por la emergencia sanitaria desatada durante el viaje. Carlos había embarcado el 1° de abril en Ushuaia y tenía previsto regresar a la Argentina el 5 de mayo, aunque la situación alteró completamente el itinerario.

En diálogo con TN, el pasajero aseguró que todo “ fue distinto a lo que se había pensado ” y lamentó que la situación “ fue una desgracia ”.

El crucero llegó a Canarias con unos 150 pasajeros en cuarentena tras registrar tres muertes.

El recorrido del barco incluía escalas en las islas Georgias del Sur y luego en Tristán de Acuña, un remoto archipiélago volcánico ubicado en el Atlántico Sur. Fue allí donde comenzaron a aparecer los primeros casos sospechosos.

“Habían avisado que un matrimonio holandés estaba enfermo, con fiebre. Después comunicaron que el holandés murió, pero ninguno sospechaba nada, eran personas de edad. Se trató como una infección”, recordó Carlos sobre el primer fallecimiento registrado a bordo.

El momento en que se encendieron las alarmas

El argentino explicó que la situación se volvió mucho más preocupante cuando la mujer del pasajero fallecido también murió tras ser trasladada a Sudáfrica.

“Tristan de Acuña es una isla muy desolada, no tiene aeropuerto, tuvimos que viajar hasta Santa Elena. Ahí bajó la viuda y los llevaron a Johannesburgo en avión. Ella ahí fallece y se prendieron todas las alarmas”, relató.

A partir de ese momento comenzaron los controles médicos y se determinó que todos los pasajeros debían permanecer aislados. El viaje tenía previsto finalizar en Cabo Verde, pero las autoridades no permitieron el desembarco del barco y finalmente el crucero debió dirigirse hacia Canarias.

crucero MV Hondius El ingeniero retirado había partido desde Ushuaia el 1° de abril y debía regresar a la Argentina el 5 de mayo.

Mientras tanto, aparecieron nuevos casos sospechosos dentro del MV Hondius. “En el interín apareció un contagiado más, un inglés, que también desembarcó con síntomas. Él se recuperó, al igual que el médico y un guía. Los llevaron a todos a Johannesburgo”, explicó.

“No había un clima preocupante”, aseguró el argentino

A pesar de la gravedad del brote, Carlos aseguró que dentro del crucero no se vivía un ambiente de desesperación. Según explicó, él realizó gran parte del viaje solo y prácticamente no tuvo contacto estrecho con otros pasajeros.

“No había un clima preocupante”, sostuvo el argentino, quien hasta el momento no presentó síntomas compatibles con hantavirus.

Además, destacó especialmente el acompañamiento que recibió por parte de las autoridades argentinas durante toda la crisis sanitaria. “Cancillería y las embajadas, espectacular, se han movido, se han preocupado, estaban en contacto permanente. Me dieron a elegir si quería pasar la cuarentena en Holanda o España”, señaló.

Crucero hantavirus El brote comenzó durante una escala en Tristán de Acuña, uno de los lugares habitados más aislados del mundo. Swiss

Cómo seguirá la cuarentena del único argentino a bordo

Carlos finalmente eligió realizar el aislamiento en Holanda, donde permanecerá junto a otros pasajeros extranjeros una vez que sea trasladado desde Canarias.

Según contó, los ciudadanos holandeses podrán completar la cuarentena en sus hogares, mientras que el resto de los pasajeros serán alojados en hoteles bajo seguimiento médico.

“Me van a hacer análisis de sangre y vamos a tener controles periódicos”, detalló sobre el protocolo sanitario que deberá cumplir durante las próximas semanas.

Aunque afirmó que disfruta de este tipo de expediciones, reconoció que el viaje terminó siendo mucho más extenso y complejo de lo esperado. “Nunca me fui tanto tiempo, eran 30 y pico de días el viaje. Yo tendría que haber estado en Buenos Aires el 5 (de mayo) y ahora se va a alargar por lo menos 15 días más”, concluyó.