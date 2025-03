Charlas de quincho: Vendimia, alianzas, el circo romano, la luz que se apaga y una sociedad regional

Lo que no se pospuso fue la firma del DNU de Javier Milei para autorizarse a sí mismo a establecer un nuevo acuerdo con el FMI y que gambeta la normativa de 2022, la cual establecía que todo pacto crediticio con un organismo multilateral tenía que aprobarse en el Congreso a través de un proyecto de ley. Institucionalidad tan dudosa como el n ombramiento de jueces para la Corte Suprema por decreto . Aunque, no obstante, en su primera intervención Manuel García-Mansilla votó en contra de los intereses del Gobierno y no avaló la licencia de Ariel Lijo al juzgado federal. Ahora, la asunción de este juez quedó en un limbo.

También se llevó a cabo la semana pasada la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, una tribuna desde la cual Axel Kicillof se mostró a favor de la suspensión de las PASO locales y disparó con munición gruesa contra Milei y sus amenazas intervencionistas. Allí, hubo una ausencia: Cristina Kirchner. De hecho en el palco utilizado hace un año por la expresidenta se encontraba ahora Andrés Rodríguez, el titular del gremio de estatales UPCN. También abrió sesiones del Concejo Deliberante el peronista Julio Alak, intendente de La Plata. Allí lo que llamó la atención fue una presencia: la de Carolina Píparo, diputada nacional de La Libertad Avanza, y excandidata a gobernadora por el espacio de Milei. ¿Qué hacía allí? fue la pregunta que resonó. En el entorno de Píparo, que hizo un ida y vuelta en el bloque libertario en 2024, salieron "pour la galerie": acompañó, dicen, a los concejales libertarios Guillermo Bardón y María Florencia Defeo. Suspicacias sobraron.

Asimismo, para los próximos días, se abren también expectativas por lo que podrá ser el gran circo romano de estas pampas, tanto que le gustan las analogías con Roma a los libertarios. En este caso, los gladiadores podrán ser los barrabravas unidos de todas las hinchas del país, y el Coliseo, la Plaza del Congreso. Una iniciativa inédita para defender a los jubilados pero que podrá terminar como otro sketch, en este caso de Deportes en el Recuerdo, de los rosarinos Pachu y Pablo. La hecatombe, la debacle total, una sucesión de hechos bochornosos. Si bien parece que hay acuerdos entre los hinchas agrupados, nadie podrá acreditar certezas de que alguno se salga de la vaina y vaya a saldar viejas redecillas.

Por un lado, claro está, al Gobierno le podrá servir que quienes están enfrente sean personajes de baja estofa. Por otro lado, hay quienes imaginan escenas de un tole tole de todos contra todos para sentarse con pochoclos frente a la TV. Algún barra de Dock Sud yendo a buscar a su par de San Telmo, dos facciones de la barra de Almirante Brown batiéndose a duelo, caballarescos, con cuchillo en mano y la honra puesta a disposición, mientas en otro sector la policía anda a los garrotazos contra hombres de camisetas variopintas, en una hermandad contra ese enemigo histórico de los barras: los llamados en cualquier paravalancha como "cabeza de tortuga". En fin, será ver para creer.

"Se viene"



Porque las barras de todos los clubes se van a concentrar el miércoles 12 a pelear contra la policía en la marcha de los jubilados.

Prende y apaga la luz

Una ola de calor azotó al AMBA en una semana corta pero intensa, en la cual más de 100 mil usuarios sufrieron cortes de luz. En este marco, la Casa de Gobierno, el Palacio de Hacienda y dependencias como ARCA (ex AFIP) también se vieron afectados por la falta de suministro.

En Casa Rosada la tensión bajó en varias oportunidades durante la jornada del miércoles pasado, cuando muchos de sus trabajadores retornaban a la actividad tras el fin de semana largo. Si bien los cortes fueron muy breves, uno de los principales problemas se registró en los sistemas de acceso, que incluyen tecnologías de huella digital. Debido a esto, los efectivos de Casa Militar tuvieron que improvisar control manual del personal e invitados.

Asimismo la Sala de Periodistas, ubicada en el primer piso de Balcarce 50, quedó cinco veces a oscuras durante ese mediodía. No obstante, los apagones no duraron más de unos minutos. Otro de los sectores afectados fue el comedor, que sirve platos a diario en el subsuelo del edificio a los empleados, a quienes no les cobró ese día el servicio debido a que no funcionaron las terminales de pago.

Sin embargo, el presidente Javier Milei no se vio afectado por los cortes de luz, ya que permaneció en la Quinta de Olivos durante toda la jornada. Allí, la tupida arboleda y presencia de vegetación autóctona le permitieron refugiarse del calor. De hecho, ese mismo día recibió la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El Jefe de Estado se mostró paseando con ambos en los jardines de la residencia, no sin dejar de mostrar un curioso detalle: la imagen de un león de madera tallada de grandes dimensiones, con la cual decidió adornar su actual domicilio.

Entre vinos y tanteos electorales

La Fiesta Nacional de la Vendimia se desarrolló el fin de semana, con las actividades habituales que se coronaron el sábado por la noche en el teatro griego Frank Romero Day. Habían comenzado el viernes, con la tradicional Vía Blanca de la Reinas en el centro de la capital mendocina, y siguió el sábado, con el Carrusel vendimial y el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Esta última actividad que se llevó a cabo en el Park Hyatt Hotel concentra la rosca vitivinícola, con empresarios del sector, cámaras del vino, gobernadores y presencias de funcionarios nacionales. En esta edición, Javier Milei debió pegar el faltazo por la situación de Bahía Blanca. Lo propio hizo el ministro de Defensa Luis Petri, mendocino, y con aspiraciones a gobernar el distrito cuyano. La Casa Rosada no envío representantes de la primera línea, y solo estuvieron Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior. En la provincia aguardaban, quizás, la llegada de Karina Milei o de Guillermo Francos, pero eso no ocurrió. Tampoco hubo mayores presencias de otros gobernadores, ya que solo se acercó el jujeño Carlos Sadir, también radical.

Abrió la jornada el presidente de la Coviar, Mario González, quien hizo hincapié en reducir costos logísticos y establecer acuerdos comerciales favorables.

cornejo coviar.jpg Cornejo durante su discurso en el desayuno de la Coviar.

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que Mendoza será sede de Vinexpo Explorer, un evento internacional que será realizado por primera vez en el Hemisferio Sur. "Es clave que las bodegas mendocinas acompañen el esfuerzo y la inversión que realizamos desde el Estado provincial para ampliar las exportaciones y garantizar la sostenibilidad de la industria”, sostuvo el gobernador Alfredo Cornejo desde el escenario.

El mandatario radical se mostró alineado con Javier Milei y destacó la gestión económica nacional. Es sabido que busca el gobernador algún acuerdo electoral con La Libertad Avanza: en su provincia no hay reelección y está asediado por Petri (de origen UCR) y por Omar De Marchi, actual vice de Aerolíneas y jefe del PRO local. Ambos lo enfrentaron en las últimas elecciones. El primero, en el marco de las PASO, el segundo con un frente propio con partidos y dirigentes que se abrieron de la alianza oficialista Cambia Mendoza.

De todas maneras, Cornejo empezó a marcar algunas diferencias. En primer lugar, mencionó la "necesidad de que el país cuente con la Ley de Presupuesto para consolidar la institucionalidad y evitar medidas cortoplacistas que afecten el desarrollo de las provincias". También destacó el rol de un "Estado eficiente" e insistió con un reclamo de obras paralizadas, aquella infraestructura que no debe abandonar el Gobierno nacional. Desde Nación respondieron con una reivindicación a una demanda de larga data de Mendoza: la Dirección Aduanera de Cuyo para acelerar las exportaciones, que agilizará el tránsito de camiones en el paso Cristo Redentor.

No obstante, fue llamativo que el intendente local, el de Mendoza Capital, Ulpiano Suarez, sobrino del exgobernador y actual senador nacional Rodolfo Suarez, pusiera condiciones a una alianza con LLA. Ulpiano es uno de los jefes municipales que pica en punta por el cornejismo para sostener la "pureza" de la alianza que encabeza Cornejo. Un deseable sucesor del riñón, supongamos. Pidió que el acuerdo "no esté condicionado por el clima del momento que marcan las encuestas sino por coincidencias". "Las posibilidades de un acuerdo siempre están", agregó. También le reclamó a los libertarios que avance con una propuesta en el Congreso Nacional: el Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI), una suerte de RIGI para pymes. Y tiró un palito a Nación: dijo que aunque el municipio sigue bajando tasas, la presión tributaria responde en un 80% a impuestos nacionales.

El tradicional Carruseles recorrieron las calles de la Ciudad.

Agrupaciones gauchas, murgas y caporales acompañaron a los 18 carros de los diferentes departamentos junto a sus soberanas.

¡Feliz Vendimia, Mendoza!

Agrupaciones gauchas, murgas y caporales acompañaron a los 18 carros de los diferentes departamentos junto a sus soberanas.

¡Feliz Vendimia, Mendoza!#CulturaMendoza #Vendimia2025 pic.twitter.com/AVHoF0fYmu — Cultura Mendoza (@Cultura_Mza) March 8, 2025

"Es una estrategia, pero tampoco suena descabellado con un Gobierno nacional intempestivo. Que no sea un acompañamiento mirando solo las encuestas y las condiciones macro", expresaba un funcionario provincial en el Hyatt, consultado por bodegueros. "Hay que ver qué impuestos van a bajar: ¿los coparticipables a las provincias? ¿Cómo lo van a compensar si fuera así?", agregaba, en un clima inestable, que esta vez no acompañó los festejos.

Asimismo, por el lado de los productores, quienes en verdad protagonizan la Vendimia, había preocupación por una doble caída: del consumo interno por la merma del poder adquisitivo y de las exportaciones, por el dólar atrasado. A eso se suma otro dato que pone en alerta al sector: se espera este año más cantidad de uvas, lo que impacta en menor calidad de los vinos y en una baja de los precios, máxime cuando las bodegas compran menos a los productores por la doble merma explicada. Un actor del sector productivo con larga experiencia marcaba otro peligro: la creciente competencia del mosto chino, que empieza a ganar mercado y desplaza al proveniente de otras latitudes.

En otro orden, Alejandrina Funes Napoletano, representante de la locales de Las Heras, fue elegida Reina de la Vendimia. La nueva poseedora de la corona tiene 23 años y es estudiante de la Licenciatura en Obstetricia. También es subteniente del Ejército. Su proyecto como la máxima soberana vendimial es mejorar la educación sexual de los adolescentes, expresó. Ganó con 40 votos sobre un total de 300 sufragantes.

reinas vendimia.jpeg Alejandrina Funes, representante de Las Heras, fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia, mientras que Sofía Perfumo, de General Alvear, obtuvo el título de Virreina Nacional.

El domingo, ya finalizados los actos oficiales, tuvo lugar otro evento que está en el calendario desde hace tiempo: la Vendimia Solidaria que organiza el empresario Daniel Vila y su mujer Pamela David, quienes recibieron a los 650 invitados. Además de Cornejo y otros funcionarios provinciales, hubo fuerte presencia de figuras de la pantalla de América, propiedad de Vila. Otras presencias destacadas: Daniel Angelici y Sergio Massa.

Se calcula que entre los asistentes a la Estancia San Isidro, al pie de la Cordillera, recaudaron cerca de u$s700 mil.

Club regional, con carne uruguaya

La asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay convocó a varios mandatarios de la región. Y una semana después todavía quedan perlas en el tintero. El quincho tal vez más relevante fue la cena que en la noche previa compartieron en la embajada de Brasil, el propio Orsi con los presidentes de Brasil (el anfitrión), Colombia y Chile. Lula, Petro y Boric constituyen hoy el tridente de referencia de la izquierda continental, a la que ahora se suma Orsi. Desde ya, un círculo ajeno a Javier Milei. “La relación regional es clave”, comentó luego del encuentro un asesor del presidente uruguayo enfocado en temas internacionales. “Pero queremos ir más allá: nos interesa proyectar más la Celac que la Unasur, que ha quedado un poco ideologizada y perdió vigor y hasta sentido, en la medida que -además- Venezuela ha quedado fuera, con un régimen autoritario”, agregó.

yamandu-orsi-lula-da-silva-gustavo-petro-gabriel-boricjpeg.webp Los cuatro presidentes compartieron una cena en la embajada de Brasil en Montevideo.

La cena sirvió para acercar personalmente a los presidentes, que no las tienen todas consigo en el plano local, en cada uno de sus países. El menú fue carne uruguaya y brasileña. “Exquisita”, comentó un asistente. Su amigo le inquirió si no habría que haber aprovechado mejor la oportunidad, y darle más difusión a los vinos y carnes de Uruguay.

“¿Y quién te dijo que eso no se hizo?”, respondió el primero, con intencional picardía. “Me cuentan que uno de los invitados más notorios, el sábado en la noche recaló en una de las mejores parrilladas de Montevideo a disfrutar de una cena íntima y, por supuesto, con la mejor carne uruguaya”. Sorprendido, su amigo le preguntó: “¿Ah sí? ¿Quién?”. El otro se negó: “No te puedo decir, esto es muy reservado…”. “Dale… ¡no te hagás el misterioso! ¿De quién hablás?”, insistió impaciente. “No puedo… solo te aseguro que comió como un Rey”.

Diálogos con Conan: el emperador y el Senado

- Padre, otra vez haciéndose el pícaro...

- Conan, ¿qué hice ahora? No promocioné ninguna cripto, ningún bingo, ninguna marca. Ya aprendí: no promociono más nada hasta que vuelva a ser panelista.

- No, Padre, el DNU, el del Fondo...

- ¿Pero qué tiene, Conan? Lo mandé al Congreso, como dice la norma, ¿o no?

- Vamos, Padre. Los DNU los firma y listo, no los manda a ningún lado. ¿Por qué se saltea el Congreso? Se tomó en serio lo del emperador romano. Mire que era un chiste, eh.

- Conan, Roma tenía senadores, y eran respetados. No como nuestros senadores, que son todos kirchneristas. Casi la mitad de los senadores son kirchneristas. No es lo que quiere la gente, mi buen Conan. A este emper... digo, Presidente, la gente lo ama.

- Padre, es lo que votó la sociedad. Lo votaron a usted pero también a los senadores.

- Bueno, Conan. Votaron mal, no es lo que quieren. Ya se dieron cuenta del error y yo estoy para solucionarlo.

- ¿Cuál es la solución, Padre?

- Que nada pase por el Senado, Conan. Así de simple.

- Pero eso no es democrático, Padre.

- Decí lo que quieras, Conan. No me importa. Te estás volviendo más opositor que Ella. En cualquier momento te dejo de escuchar y me compro un caballo.

- ¿Como Calígula, Padre?

- Sí, Conan. Y voy a ser el mejor emperador de la historia. Le voy a poner Elon a mi caballo, y lo voy a usar en la próxima apertura de sesiones. Voy a llegar montado a Elon. Y además de la banda me voy a poner una corona de laureles.

- Está bien, Padre. Ave Miller, y que sea lo que Dios quiera.

- Lo que yo quiera, Conan. Lo que yo quiera.