Coimas en ANDIS: la Justicia ordenó el bloqueo de cajas de seguridad de los hermanos Kovalivker

La diligencias apuntan a cajas de seguridad en bancos, correspondientes a imputados y familiares. En las últimas horas del jueves, Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, entregó su teléfono celular con un reseteo de fábrica que borró la información del dispositivo.

La Justicia anunció nuevas medidas en el marco de la investigación por las presuntas coimas en ANDIS.

La investigación entorno al escándalo por presuntas coimas en la Jonathan Kovalivker avanza semana a semana. En las últimas horas, la Justicia solicitó diligencias vinculadas a cajas de seguridad en bancos y lugares privados, que pertenecen a los imputados y sus familiares, con el objetivo de que no puedan acceder a las mismas.

En detalle, la investigación comenzó cuando fueron filtraron audios del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo , quien apuntaba contra funcionarios del Gobierno - como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de gestión institucional, Eduardo "Lule" Menem - por un presunto esquema de coimas, en que también se involucra a la droguería Suizo Argentino, en manos de la familia Kovalivker.

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, las medidas fueron ordenadas por el fiscal en la causa de Spagnuolo, Franco Picardi. En detalle, las mismas tendrán por objetivos bloquear ciertas cajas de seguridad mientras se desenvuelve la investigación entorno a los audios filtrados.

El bloqueo surgió a raíz de una investigación más profunda que detectó empresas privadas relacionadas al traslado y el resguardo de dinero - más allá de los mencionados bancos - donde los Kovalivker tendrían una parte de su patrimonio. En este marco, los investigadores buscan dilucidar si este dinero fue obtenido a través de " maniobras delictivas ".

En este escenario, Jonathan Kovalivker, uno de los hermanos dueños de la droguería, entregó su celular a la Justicia para que realice los peritajes correspondiente. Sin embargo, se conoció que el imputado entrego el teléfono con un reseteo de fábrica, que borró toda la información del dispositivo.

El asesor de LLA Fernando Cerimedo confirmó a la Justicia los dichos de Diego Spagnuolo sobre las coimas en ANDIS

El consultor y asesor de comunicación de LLA, Fernando Cerimedo, confirmó bajo juramento de decir verdad, que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad le habló sobre un “esquema de corrupción” en el organismo. La declaración fue hecha ante el fiscal Picardi.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que el asesor de comunicación confirmó que Spagnuolo le dijo lo mismo que se escucha en los audios difundidos por un canal de streaming y medios de prensa.

Cerimedo, uno de los dueños de La Derecha Diario, había dicho que Spagnuolo le habló sobre la situación en ANDIS en varias oportunidades. El pasado jueves 11 de septiembre, ratificó sus dichos ante la justicia.

Por otro lado, el asesor se despegó del origen de la causa y negó haber sido él quien grabó las conversaciones y filtrado su contenido.