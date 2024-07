Cómo siguió Cristina de Kirchner el juicio por el atentado en su contra y cuáles son las dudas de sus abogados

Miércoles 26 de junio. 10:30 am. Cristina de Kirchner se sorprendió al ver las declaraciones del hombre que la quiso matar. No porque fuera algo novedoso lo que Fernando Sabag Montiel estaba relatando, sino por el impacto de escuchar a un asesino confeso -a su asesino confeso- que no se arrepiente de nada y hasta lamenta no haber logrado el tiro de gracia.